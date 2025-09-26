Juan Soto se coloca a dos bases robadas del 40-40; Mets pierden y complican su clasificación

El jardinero dominicano Juan Soto se robó dos bases, conectó un par de sencillos pero su compatriota Sandy Alcántara estuvo dominante desde el montículo al permitir apenas dos carreras en siete entradas en la victoria de los Marlins de Miami 6-2 sobre los Mets de Nueva York.

Soto alcanzó a llegar quieto en el segundo cojín y quedó a dos bases robadas de convertirse en el primer jugador en la historia de la franquicia de los Mets en alcanzar 40 hurtos y 40 cuadrangulares. El outfielder tiene 43 jonrones en la campaña.

Así fue cómo Soto consiguió sus bases robadas 37 y 38 de la campaña:

Juan Soto is 2 stolen bases shy of a 40 HR/40 SB season pic.twitter.com/xP2IrELvZA — MLB (@MLB) September 26, 2025

Los Marlins remontaron

Pero fue la actuación de Sandy Alcántara (11-12), la marcó la diferencia ya que aparte de las dos carreras, concedió siete hits, dio dos boletos y ponchó a tres.

Durante las primeras cuatro entradas en Miami, los Mets dominaron el juego. Francisco Lindor conectó un jonrón para abrir la entrada y los Mets se pusieron 2-0 arriba ante Sandy Alcántara, ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2022.

Sin embargo, los Mets desperdiciaron múltiples oportunidades de anotar, lo que les dio a los Marlins la oportunidad de anotar en la quinta. Frente al abridor novato Brandon Sproat, los Marlins remontaron con tres hits consecutivos para abrir la entrada.

El segundo fue un sencillo de Troy Johnston que rozó el guante de Pete Alonso, quien se lanzó en picado. El tercero fue un triple de Heriberto Hernández que empató el juego.

Los Mets están pendientes a lo que hagan los Rojos de Cincinnati, sobre quienes al entrar al día de hoy tenía un juego de ventaja, pero que si logran vencer a los Cerveceros, entonces los Rojos empatan con los Mets por el último puesto a los playoffs en la Liga Nacional.

Los Rojos le ganaron la serie particular 4-2 a los Mets, por lo tanto el criterio de desempate les beneficia, en caso de que ambos equipos queden con el mismo récord, luego de la jornada del domingo.

Por los Mets, Juan Soto terminó de 4-2, 1 CA. Ronny Mauricio de 2-0.

Por los Marlins, Agustín Ramírez se fue de 4-1, 1 CA. Otto López de 4-2.