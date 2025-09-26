Juan Soto encabeza los seis dominicanos que están entre las camisetas más vendidas de MLB

La llegada de Soto a los Mets, ha hecho que se vendan más sus camisetas.

El jardinero de los Mets de Nueva York, Juan Soto, encabeza a los seis dominicanos que son parte de la lista de las 20 camisetas más vendidas en las Grandes Ligas en 2025.

Soto aparece en la sexta posición de la lista, lo cual es un avance de un puesto, ya que en 2024 aparecía como la séptima camiseta de mayor demanda, como parte de lo que fue estadía en los Yankees de Nueva York.

Lista de camisetas más vendidas en 2025, de acuerdo con Fanatics y MLBShop.com Shohei Ohtani, Dodgers de Los Ángeles. Aaron Judge, Yankees de Nueva York. Freddie Freeman, Dodgers de Los Ángeles. Mookie Betts, Dodgers de Los Ángeles. Francisco Lindor, Mets de Nueva York. Juan Soto, Mets de Nueva York. Rafael Devers, Gigantes de San Francisco. Bryce Harper, Filis de Filadelfia. José Altuve, Astros de Houston. Fernando Tatis Jr., Padres de San Diego. Ronald Acuña Jr., Bravos de Atlanta. Clayton Kershaw, Dodgers de Los Ángeles. Jarren Durán, Medias Rojas de Boston. Elly de la Cruz, Rojos de Cincinnati. Vladimir Guerrero Jr., Azulejos de Toronto. Pete Crow-Armstrong, Cachorros de Chicago. Pete Alonso, Mets de Nueva York. Paul Skenes, Piratas de Pittsburgh. Manny Machado, Padres de San Diego. Cal Raleigh, Marineros de Seattle.

Devers aparece en el top-10

El inicialista de San Francisco, Rafael Devers, que no estuvo en la lista en 2024, aparece como séptimo, detrás de Juan Soto.

Con relación a la lista de 2024, esto son los cambios: Fernando Tatis Jr. baja del noveno al décimo lugar; Vladimir Guerrero Jr. baja del puesto 12 del año pasado, al 15 este año; Elly De La Cruz se mantiene en el mismo lugar que en 2024; Manny Machado baja del 16 al 19.

José Ramírez, que estuvo en el puesto 17 en 2024, no aparece en 2025.

La superestrella de los Dodgers y favorito para el MVP de la Liga Nacional, Shohei Ohtani, se convierte en el cuarto jugador con la camiseta de mayor venta durante tres años consecutivos, uniéndose a su compañero de equipo Mookie Betts (2020-22), el toletero de los Yankees Aaron Judge (2017-19) y el miembro del Salón de la Fama Derek Jeter (2010-12).