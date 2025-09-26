Junior Caminero pega su jonrón 45; Rojos le empatan a los Mets por el último wild card de la LN

Junior Caminero llegó este viernes a 110 remolcadas en la campaña. ( FUENTE EXTERNA )

El antesalista dominicano Junior Caminero consiguió su jonrón número 45, en la derrota de su equipo 4-2 a manos de los Azulejos de Toronto. Caminero no pegaba un cuadrangular desde el 14 de septiembre contra los Cubs.

El tablazo de Caminero fue ante los envíos del abridor Shane Bieber, y con el aldabonazo de cuatro esquinas, empató el juego a una vuelta.

Junior Caminero - Tampa Bay Rays (45)

Ahora Caminero se coloca a un jonrón del récord de la franquicia establecido en 2007, en poder del también dominicano Carlos Peña.

Los Blue Jays buscan su primer título de la División Este de la Liga Americana desde 2015, y con la victoria de este viernes, están solo a dos días. Los Yankees también ganaron, manteniendo a ambos rivales empatados en la cima de la División Este de la Liga Americana, pero la mayor ventaja de tiebreaker en todo el béisbol, pertenece a Toronto.

El jonrón de dos carreras de Nathan Luke en la parte baja de la quinta fue el swing más grande de su carrera en la MLB, con el que rompió un empate a dos vueltas.

Por los Rays, Junior Caminero terminó de 3-2, 1 CA, 1 CE (110). Christopher Morel de 1-0.

Por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. de 4-1.

Rojos en control

Al combinarse la victoria de Cincinnati 3-1 sobre Milwaukee, y la derrota de los Mets ante los Marlins, los Rojos están en control del último puesto del wild card de la Liga Nacional, ya que aunque están empatados con los Mets con el mismo récord (82-78), los Rojos ganaron la serie particular entre los dos equipos 6-2.

Si el sábado, se vuelve a combinar una derrota de los Mets con una victoria de Cincinnati, los Rojos se quedarán con el último puesto a los playoffs de la LIga Nacional.

El juego estaba 1-1 en la parte alta de la sexta entrada cuando Gavin Lux abrió con un doblete al jardín izquierdo y llegó a tercera por un error de fildeo de Jake Bauers.

Luego, un sencillo productor de Miguel Andújar impulsó a Lux con la carrera de la ventaja. Un toque de suerte siguió cuando el rodado de Elly De La Cruz por el centro se salió de la segunda base y se convirtió en un sencillo que puso corredores en las esquinas.

Un elevado de sacrificio con un out de Tyler Stephenson impulsó a Andújar para una ventaja de dos carreras para los Rojos.

Por Cincinnati, Elly de la Cruz de 4-1. Miguel Andújar de 4-2, 1 CA, 1 CE. Noelvi Marte de 4-0.