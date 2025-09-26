Cristhian Adames proclama que ahora sí se siente oficialmente parte de los Tigres del Licey

Christian Adames ya se integró a los entrenamientos de los Tigres del Licey. ( FUENTE EXTERNA. )

El veterano Cristhian Adames había vestido el uniforme de los Tigres del Licey en la postemporada de las últimas dos temporadas tras ser escogido en el Draft de Nativos. Sin embargo, esta vez su presencia en el núcleo azul es diferente.

“Estoy contento, dándole gracias a Dios por la oportunidad de pertenecer a los Tigres. Participé en las últimas dos finales, pero, ahora oficialmente ya soy parte de la organización" expresó.

El infielder de 33 años firmó como agente libre con los 24 veces campeones nacionales y finalmente forma parte de la lista de reservas del conjunto.

"Se siente muy bien. Esto es como una familia. El trato es muy bueno, tanto para mí como para mi familia cuando van a los juegos. Feliz por eso y por formar parte de la organización” afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/26/cadames92625f-ebba0024.jpg Christian Adames practica en la caja de bateo de los entrenamientos del Licey. (FUENTE EXTERNA)

Adames viene de una temporada estelar en México, conectó 11 jonrones, 19 dobles con 63 remolcadas y bateó .353 con un OPS de 1.023 con los Pericos de Puebla. Sin dudas, la mejor temporada en cuatro años en dicha liga de verano.

Lleno de gratitud

“Gracias a Dios tuve salud que es lo más importante y lo que más uno pide para tener un buen desempeño. Jugué en todas las posiciones del infield especialmente tercera base. Me siento agradecido por poder venir y tener la salud para hacer lo que hice allá”, destacó.

Para Adames, vestir el uniforme del Licey no solo significa un reto profesional, también es un sueño personal que conecta con sus raíces. Más allá del terreno de juego, el vínculo emocional con su ciudad y su gente hace que esta etapa tenga un valor especial.

"Soy de la capital, estoy súper feliz de que mi familia pueda ir al estadio a apoyarme. Gracias a los fanáticos por el apoyo que me han dado. Seguiré dando el 100%, jugando fuerte cada vez que tenga la oportunidad para conseguir la corona", finalizó.