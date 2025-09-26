Pete Crow-Armstrong se una a Sammy Sosa en el club 30-30 de los Cubs

Pete Crow-Armstrong, redondeó una gran campaña ofensiva para los Cubs. ( FUENTE EXTERNA )

El jardinero Pete Crow-Armstrong se unió esta tarde a Sammy Sosa como los únicos jugadores en la historia del equipo con 30 jonrones y 30 robos en una temporada.

En la parte baja del cuarto episodio de la victoria este viernes 12-1 de los Cubs de Chicago sobre los Cardenales de San Luis, Crow-Armstrong conectó una curva del pitcher Miles Mikolas, que cayó justo en el corazón de la zona de srike.

El potente swing de PCA, que había desaparecido en las últimas semanas, regresó con toda su fuerza, enviando la pelota hacia las gradas del jardín derecho para un jonrón de dos carreras.

Con la victoria, los Cubs aumentaron su ventaja a 2.5 juegos sobre los Padres por el primer puesto de comodín de la Liga Nacional. Si San Diego pierde el viernes por la noche, Chicago se aseguraría la sede de la Serie de Comodines en el Wrigley Field.

Se una a Sosa

El dominicano Samuel Sosa había sido el único miembro del club 30-30 de los Cubs, tras haberlo hecho en 1993 y 1995, camino a convertirse en el rey de los jonrones de la franquicia.

Sosa fue incluido en el Salón de la Fama del equipo a principios de este verano y Crow-Armstrong se fotografió con la leyenda de los Cubs cuando hizo su esperado regreso a los Friendly Confines a principios de este año.

PCA además se convirtió en el único jugador en la historia del equipo en conseguir al menos 30 jonrones, 30 dobles y 30 bases robadas en una sola campaña.

Esto se ha logrado 55 veces en la historia del béisbol desde al menos 1901.