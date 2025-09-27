VIDEO | Fernando Tatis Jr. sacude un grand slam y los Padres eliminan a los Diamondbacks

Fernando Tatis Jr. descargó un grand slam en la cuarta entrada que cambió el rumbo del juego y ayudó a los Padres a obtener una victoria por 7-4 sobre los Diamondbacks.

Con esa derrota, Arizona queda oficialmente fuera de la lucha por la postemporada, mientras que los Padres, ya clasificados, buscan un mejor posicionamiento en la ronda de wild card, que les permita jugar como locales en la primera vuelta de los playoffs en la Liga Nacional.

El grand slam se produjo durante un cuarto inning de cinco carreras, en la que Ryan O'Hearn también conectó un sencillo productor que contribuyó a la remontada.

Fernando Tatis Jr. - San Diego Padres (24)

En el montículo de San Diego, Yu Darvish se mantuvo firme durante cinco entradas, permitiendo dos carreras.

Por Arizona, Zac Gallen tuvo problemas, permitiendo seis carreras (cinco limpias) en 4.1 entradas.

Aunque los Diamondbacks reaccionaron con un rally de dos carreras en la octava, el bullpen de los Padres se mantuvo firme. Mason Miller ponchó a Jorge Barrosa y cerró la novena para su salvamento 22.

Actuación dominicana

Por los Padres, Fernando Tatis Jr. se fue de 5-1, HR(24), 4 CE, 1 CA. Manny Machado de 4-1, 1 CA, 1 BB.

Por Arizona, Ketel Marte de 4-1, HR(27), 2 CA, 1 CE, 1 BB. Geraldo Perdomo se fue de 4-2, 1 BB.