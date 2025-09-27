Licey contrata a Víctor Labrada como refuerzo

Los Tigres del Licey contrataron los servicios del cubano Víctor Labrada, como refuerzo para la venidera temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Labrada es un jardinero cubano de 25 años de edad, cinco pies ocho pulgadas de estatura y 195 libras. Según MLB.com, es considerado el prospecto número 29 de la organización de los Marineros de Seattle.

"Estamos contratando a un jugador de impacto, que puede ayudar a dinamizar la ofensiva y versatilidad de nuestra organización, ya que puede desempeñarse en distintas posiciones defensivas, por lo que encaja perfectamente en la planificación para esta temporada", dijo el VP de operaciones y gerente general, Audo Vicente.

El nativo de La Habana salió de Cuba en 2020 y se dirigió a la República Dominicana donde firmó como agente libre internacional con los Marineros por $350,000 en enero de 2021. Después de la pandemia del coronavirus, debutó como profesional con la Clase A Modesto a los 21 años.

En el verano de 2025, el jardinero zurdo conectó siete jonrones, 24 dobles con 80 carreras anotadas y 52 remolcadas en 128 partidos entre Doble A y Triple A. Además se estafó 44 almohadillas y registró un promedio de bateo de .281 con .403 de porcentaje de embasarse.

La velocidad es su fortaleza

La principal fortaleza de Labrada siempre ha sido su gran velocidad. Ha robado al menos 30 bases en cuatro de sus cinco temporadas con los Marineros, con un máximo de 49 en 2024. La velocidad de Labrada siempre ha sido una ventaja en los jardines.

Ha jugado en las tres posiciones, pasando más tiempo en las esquinas en los últimos dos años.

El refuerzo cubano ha mostrado un swing dulce y compacto desde el lado izquierdo del plato y redujo considerablemente sus swings en blanco en 2025.

El jugador de 25 años, se ponchó en solo en 16.9% de sus apariciones y además, recibió bases por bolas en el 14.9% de las mismas, encontrando así un buen balance entre dichos eventos.

Para Labrada sería su segunda experiencia en el invierno tras batear .306 con 11 extrabases, 12 remolcadas y 13 estafas en 2024-25 con los Algodoneros de Guasave y los Sultanes de Monterrey en la Liga Mexicana del Pacifico.

El refuerzo de los 24 veces campeones nacionales estará disponible desde el primer día del torneo. Los Tigres del Licey comienzan su temporada en casa el próximo miércoles 15 de octubre, cuando reciban la visita de los Leones del Escogido a partir de las 7:30 de la noche.