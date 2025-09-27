Los Gigantes de San Francisco anunciaron este viernes que el campocorto dominicano Willy Adames fue nombrado ganador del Premio Willie Mac 2025, convirtiéndose en el primer jugador de su país en recibir este prestigioso galardón.

El Premio Willie Mac se otorga anualmente al jugador más inspirador de los Gigantes, según la votación de los jugadores, entrenadores, personal de entrenamiento, personal del clubhouse y los fanáticos del equipo.

Esta temporada marca el 45.º aniversario del premio, establecido en 1980 en honor a la leyenda y miembro del Salón de la Fama Willie McCovey.

"Espíritu competitivo, habilidad y liderazgo" es la frase grabada en la placa que ahora honra tanto a Adames como a McCovey.

"Esto es un honor para mí, estoy honrado de recibir este premio, esto significa mucho para mí, ya que viene de mis compañeros de equipo, entrenadores y los fanáticos", expresó Adames al recibir el premio.

Adames, quien en marzo fue designado Comisionado Oficial de los Junior Giants para el Giants Community Fund, vive su primer año con los Gigantes después de firmar en la pasada temporada muerta un contrato de US$182 millones por siete años, el más grande en la historia de la franquicia y también el mayor jamás otorgado a un campocorto en las Grandes Ligas, superando el acuerdo de Buster Posey en 2013.

Este pacto, oficializado en diciembre de 2024, se produjo tras su mejor temporada ofensiva, en la que estableció marcas personales con 32 jonrones, 112 carreras impulsadas y 21 bases robadas.

Líder ofensivo

En 2025, el nativo de Santiago lidera al club en la mayoría de las categorías ofensivas, incluyendo juegos disputados (158), carreras anotadas (93), jonrones (29), impulsadas (86), bases por bolas (80) y bases robadas (12).

Sus 29 cuadrangulares representan la mayor cifra para un bateador derecho de los Gigantes desde que Jeff Kent conectó 37 en 2002.