LA: Yankees ganan y mantienen empate con Toronto en el este; Cleveland sigue en la punta del centro
Giancarlo Stanton pegó dos jonrones por los Mulos del Bronx
José Ramírez y George Valera anotaron una vuelta para los Guardianes
Yankees 8-4 Orioles
Giancarlo Stanton pegó dos cuadrangulares y produjo cinco carreras y Aaron Judge conectó un jonrón (52), con dos empujadas, para que los Yanquis se impusieran a los Orioles.
- Los Yanquis, quienes contaron con anotada del panameño José Caballero, mantienen la cerrada lucha con los Azulejos por el primer lugar del Este de la Americana.
Guardianes 3-7 Rangers
El mexicano Alejandro Osuna pegó un jonrón de tres carreras y su compatriota Rowdy Tellez anotó e impulsó una para que los Rangers se metieran en el camino de los Guardianes.
El venezolano Gabriel Arias remolcó una carrera y los dominicanos José Ramírez y George Valera anotaron una cada uno por los Guardianes (86-74), quienes a pesar de la derrota mantienen la ventaja en el duelo directo con los Tigres por el primer lugar de la Central del menor de los circuitos de MLB.