LA: Yankees ganan y mantienen empate con Toronto en el este; Cleveland sigue en la punta del centro

Giancarlo Stanton pegó dos jonrones por los Mulos del Bronx

José Ramírez y George Valera anotaron una vuelta para los Guardianes

    LA: Yankees ganan y mantienen empate con Toronto en el este; Cleveland sigue en la punta del centro
    Aaron Judge, Yankees de Nueva York. (FUENTE EXTERNA)

    Yankees 8-4 Orioles

    Giancarlo Stanton pegó dos cuadrangulares y produjo cinco carreras y Aaron Judge conectó un jonrón (52), con dos empujadas, para que los Yanquis se impusieran a los Orioles.

    • Los Yanquis, quienes contaron con anotada del panameño José Caballero, mantienen la cerrada lucha con los Azulejos por el primer lugar del Este de la Americana.

    Guardianes 3-7 Rangers

    El mexicano Alejandro Osuna pegó un jonrón de tres carreras y su compatriota Rowdy Tellez anotó e impulsó una para que los Rangers se metieran en el camino de los Guardianes.

    El venezolano Gabriel Arias remolcó una carrera y los dominicanos José Ramírez y George Valera anotaron una cada uno por los Guardianes (86-74), quienes a pesar de la derrota mantienen la ventaja en el duelo directo con los Tigres por el primer lugar de la Central del menor de los circuitos de MLB.

