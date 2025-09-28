Ryan Watson reforzará relevo del Licey

Los Tigres del Licey contrataron los servicios del derecho Ryan Watson como refuerzo, para la venidera temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

"Estamos contratando a un lanzador cuyo repertorio debe impactar en esta liga, con habilidad para asumir diversos roles desde el montículo, por lo que encaja perfectamente en la planificación para esta temporada", dijo el VP de operaciones y gerente general, Audo Vicente.

Watson es un relevista norteamericano de 27 años de edad, seis pies cinco pulgadas de estatura, 225 libras y pertenece a los Gigantes de San Francisco.

El diestro lanzador registró récord de 4-3, 64 ponches en 50 entradas y dos tercios con solo 16 boletos con los Sacramento River Cats, sucursal de Triple A. Además, logró nueve salvamentos y tuvo un porcentaje de 43.7 en batazos conectados por el suelo.

Debido a que también fue abridor anteriormente, tiene un repertorio de lanzamientos sólido, que incluye recta de cuatro costuras, slider, curva y sinker.

La recta es su principal lanzamiento, representa un 48.7% de sus envíos y viaja a una velocidad promedio de 94.4 millas por horas. Por su lado, la tasa de uso de su slider fue de 30% y promedió 84.3 millas este verano.

Fue drafteado por los Dodgers

El nativo de Auburn, fue drafteado por los Dodgers de los Ángeles en la ronda número 39. Sin embargo, volvió al draft más adelante. Watson no fue seleccionado en el draft de 2020, que se redujo a sólo cinco rondas debido a la pandemia.

Posteriormente, firmó con los Orioles como agente libre no reclutado. San Francisco lo adquirió desde Baltimore a cambio de dinero en agosto del 2024.

El refuerzo norteamericano estará disponible desde el primer día del torneo.

Los Tigres del Licey comienzan su temporada en casa el próximo miércoles 15 de octubre, cuando reciban la visita de los Leones del Escogido a partir de las 7:30 de la noche.