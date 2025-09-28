×
Toros tendrán ocho partidos de pretemporada con Leones y Estrellas

Esperan integraciones en los entrenamientos de este lunes

    Expandir imagen
    Toros tendrán ocho partidos de pretemporada con Leones y Estrellas
    Momento de acción en partido de pretemporada previa entre los Toros del Este y las Estrellas Orientales en el estadio Francisco Micheli de La Romana. (FUENTE EXTERNA)

    Los Toros del Este tendrán desde este martes el primero de ocho partidos de pretemporada, con miras a prepararse para la campaña 2025-26 dedicada al inmortal Juan Marichal y que está pautada para iniciar el 15 de octubre.

    La tropa taurina tendrá cuatro partidos con el Escogido y cuatro con las Estrellas, iniciando este martes 30 de septiembre cuando se midan a los Leones a partir de las 11:00 de la mañana en las instalaciones de los Yankees de Nueva York en Boca Chica, donde los escarlatas están haciendo sus entrenamientos de pretemporada.

    El miércoles 1º de octubre los Toros reciben a sus vecinos de las Estrellas Orientales en el estadio Francisco Micheli, en encuentro pautado para iniciar a las 11:00 de la mañana.

    El jueves los Toros tendrán otro partido interescuadras para volver a recibir a los verdes el viernes en "El Corral", también a las 11:00 AM.  El sábado los romanenses le devuelven la visita a las Estrellas en el Estadio Tetelo Vargas, a la misma hora.

    El 7 de octubre, a las 6:00 de la tarde, el Escogido vuelve a enfrentarse a los Toros en La Romana mientras que al día siguiente, el miércoles 8, la tropa naranja regresa a San Pedro de Macorís para medirse a las Estrellas desde las 5:00 de la tarde.

    Ambos equipos del Este vuelven a chocar el jueves 9, pero en La Romana, desde las 6:00 de la tarde y los Toros terminan sus partidos de preparación el sábado 11 ante los Leones del Escogido en Boca Chica, desde las 11:00 de la mañana

    RELACIONADAS

    Esperan integraciones

    • Los Toros esperan integraciones de jugadores a partir de este lunes en sus entrenamientos de pretemporada, que están tomando lugar todos los días desde las 9:00 A.M. en el Francisco Micheli.
    TEMAS -

