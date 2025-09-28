Los Mets se quedan sin playoffs y Cleveland culmina remontada histórica

Cleveland logró la mayor remontada de la historia para llegar a los playoffs desde que se estableció el sistema de divisiones, en 1969. ( FUENTE EXTERNA )

Con una dramática derrota en Miami, los Mets de Nueva York certificaron este domingo su monumental fracaso en esta temporada de las Grandes Ligas al quedarse sin la última plaza en juego a los playoffs, que cayó en manos de los Rojos de Cincinnati.

Los Rojos llegaban a la última jornada de la fase regular de este domingo ocupando el tercer lugar de comodín de la Liga Nacional.

El único camino a las eliminatorias de los Mets del dominicano Juan Soto pasaba por un triunfo ante los Marlins de Miami combinado con una derrota de los Rojos ante los Cerveceros de Milwaukee.

Milwaukee les echó una mano batiendo a Cincinnati por 4x2 pero los Mets no cumplieron con su parte al caer por un rotundo 4x0 ante los Marlins.

Juan Soto apenas aportó una base por bolas en sus tres turnos al bate y el puertorriqueño Francisco Lindor un hit.

Esta eliminación prematura supone un enorme fiasco para los Mets, uno de los candidatos al título después de que el año pasado llegaran hasta la serie de Campeonato.

A principios de año, el equipo neoyorquino hizo una enorme apuesta por subir el último escalón hasta la Serie Mundial arrebatándole a Juan Soto a sus vecinos Yankees, con un contrato de 765 millones de dólares por 15 campañas.

El plan parecía funcionar a la perfección en junio cuando los Mets presumían del mejor balance general de la competición, de 45-24, antes de venirse abajo sin que mediaran grandes lesiones de Soto ni ninguna otra de sus estrellas.

"No hay palabras para describir lo que estamos pasando. Es dolor, es frustración. Vinimos con muchas expectativas y ahora nos vamos a casa", reconoció abatido el venezolano Carlos Mendoza, mánager de los Mets.

"Era un equipo hecho no solo para llegar a octubre sino para llegar lejos en octubre", señaló.

Soto, por su parte, dijo creer en el futuro del equipo "al cien por cien". "Una temporada no va a determinar lo que tenemos aquí. Tenemos todo lo que se necesita para llegar hasta el final", sostuvo.

- Ohtani fija récord de Dodgers -

Los Rojos, que concluyeron con el mismo balance que los Mets (83-79), enfrentarán desde el martes en la ronda de comodines a los Dodgers de Los Ángeles, los vigentes campeones.

Los angelinos, líderes de la división Oeste de la Liga Nacional (93-69), cerraron la campaña con un autoritario triunfo 6x1 ante los Marineros de Seattle.

El japonés Shohei Ohtani, superestrella de los Dodgers, conectó su cuadrangular número 55 del año, estableciendo un nuevo récord para los californianos.

La mayor marca anterior de un pelotero de los Dodgers eran los 54 cuadrangulares que el propio Ohtani acumuló el año pasado.

El japonés finalizó en el tercer lugar del año entre los artilleros de Las Mayores, detrás de los 56 jonrones de Kyle Schwarber (Filis) y los 60 de Cal Raleigh (Seattle).

Raleigh, autor de un hit el domingo, se quedó a dos vuelacercas de igualar el récord de la Liga Americana, que se mantiene en manos de Aaron Judge (Yankees).

- Rocchio completa hazaña de Cleveland -

En Cleveland, los Guardianes aseguraron el título de la división Central de la Americana culminando una de las mayores remontadas en la historia de las Grandes Ligas.

Los Guardianes (88-74) concluyeron por delante de los Tigres de Detroit (87-75) después de haber tenido una desventaja de 15,5 victorias a principios de julio.

Cleveland se aseguró el título divisional, por segundo año seguido, con un emocionante triunfo 9x8 ante los Rangers de Texas, en el que llegó a estar tres carreras abajo en la décima entrada.

En la parte baja de ese inning, George Valera pasó por la registradora tras un doble de Josh Naylor y el venezolano Brayan Rocchio culminó la gesta con un jonrón de tres carreras.

Los Guardianes se medirán con los Tigres en otro de los duelos de comodines, que también depararán un choque entre los Yankees de Nueva York y sus archirrivales, los Medias Rojas de Boston.

Los Yankees vencieron 3x2 a los Orioles de Baltimore pero, en el otro pulso por resolver de la última jornada, no pudieron arrebatarle el liderato del Este de la Americana a los Azulejos de Toronto, que derrotaron 13x4 a los Rays de Tampa Bay.

El mexicano Jonathan Aranda fue la figura de la tarde para los Rays al pegar dos jonrones.