Mets de Nueva York obligados a ganar y a esperar derrota de los Rojos de Cincinnati

Hoy, mientras los Mets de Nueva York reciben a los descalificados Marlins en Citi Field, los Rojos visitan a los Cerveceros de Milwaukee. ( ARCHIVO/ AP )

Los New York Mets llegan al último día de la temporada regular con un único escenario posible para avanzar a la postemporada: ganar su partido ante los Marlins y esperar que los Rojos de Cincinnati pierdan frente a los clasificados Cerveceros de Milwaukee.

Ambos equipos están empatados con récord de 83-78, pero Cincinnati tiene ventaja en la serie particular (4-2), lo que les da el desempate en caso de igualdad. Por esa razón, el cuadro de Queens no puede conformarse con un simple triunfo; necesita además que los Rojos tropiecen en el American Family Field.

El sábado, los Mets mantuvieron vivas sus esperanzas con una victoria 5-0 sobre Miami, gracias a seis entradas en blanco de Clay Holmes. Con ese resultado, Nueva York igualó el récord de Cincinnati, que horas más tarde venció 7-4 a Milwaukee para conservar el control de la carrera por el comodín.

Hoy, mientras los Mets reciben nuevamente a los Marlins en Citi Field, los Rojos visitan a los Cerveceros, ya asegurados como el primer sembrado de la Liga Nacional.

Escenarios posibles

Si los Mets ganan y los Rojos pierden : Nueva York avanzará como tercer comodín de la Nacional.

y los : Nueva York avanzará como tercer comodín de la Nacional. Si ambos ganan : Cincinnati clasifica gracias al desempate .

: gracias al . Si ambos pierden: Cincinnati también se queda con el boleto.

El premio en juego

El equipo que logre el último cupo enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Comodín de la Liga Nacional, un duelo al mejor de tres partidos en Dodger Stadium.

Para los Mets, la ecuación es clara: no basta con ganar, también necesitan la ayuda de Milwaukee. Para Cincinnati, en cambio, un triunfo hoy basta para asegurar su regreso a octubre.



