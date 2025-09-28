Soto, Rodríguez y Ramírez hacen historia con temporada 30-30

Julio Rodríguez logró su segundo año de 30-30 en MLB. ( FUENTE EXTERNA )

Juan Soto, Julio Rodríguez y José Ramírez hicieron historia para el béisbol dominicano en las Grandes Ligas. Es la primera vez que un trío de duartianos logra la hazaña del 30-30 en una misma campaña.

En 2002, Vladimir Guerrero (39 H4 y 40 BR) y Alfonso Soriano (39 H4 y 41 BR) fueron la primera pareja en conseguirlo en un mismo año. En lo adelante no hubo más de uno.

Soto culminó su primera temporada con el uniforme de los Mets con 38 bases robadas y 43 cuadrangulares, estirando a nueve la lista de quisqueyanos que han alcanzado la hazaña, en el primer año de su contrato de 15 años y US$765 millones, el más grande en la historia del negocio.

"Juanjo" se estafó 12 almohadillas y conectó ocho vuelacercas durante el mes de septiembre, pero no pudo evitar que su equipo quedara fuera de la postemporada.

J-Rod por segunda vez

El jardinero central de Seattle logró su segundo 30-30 en las Mayores, con dos bases robadas en el partido del sábado ante los Dodgers de Los Ángeles. Los Marineros ganaron el Oeste de la Liga Americana por primera vez desde 2001.

Rodríguez terminó la campaña con 32 cuadrangulares y 30 robos. En 2023 registró 37 estafas y la misma cantidad de jonrones que este año.

Ramírez cerca del líder

El banilejo consiguió su tercera temporada de 30-30 y se acerca al líder histórico entre los dominicanos, Alfonso Soriano, quien lo logró en cuatro ocasiones (2002, 2004, 2005 y 2006).

Ramírez repitió la hazaña por segundo año consecutivo y se convirtió en el jugador que lo logra a mayor edad (33 años), al conectar 30 bambinazos y robarse 44 bases, luego de coquetear con el 40-40 en 2024, cuando disparó 39 cuadrangulares y se robó 41 almohadillas. En el 2018 se robó 34 y la sacó 39 veces.

18 Temporadas de 30 jonrones y 30 bases robadas tienen los peloteros dominicanos en MLB.