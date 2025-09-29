El dueño de los Mets califica de inaceptable el desempeño del equipo

Steve Cohen, el dueño de los Mets de Nueva York, pidió disculpa a la afición por el desempeño del equipo en una temporada en la que se quedó corto en alcanzar los playoffs a pesar de contar con la segunda nómina más alta de todo el béisbol.

Cohen, el propietario más rico de toda la liga, es uno que se preocupa lo suficiente como para ganarse el cariño de la afición de su equipo. No solo gasta dinero para intentar ganar, Cohen logra convencer a los aficionados siendo el dueño más visible del béisbol. Tuitea regularmente sobre el equipo y ocasionalmente interactúa con los aficionados para compartir sus opiniones o pedirles su opinión.

"Aficionados de los Mets de todo el mundo. Les debo una disculpa. Ustedes hicieron su parte al presentarse y apoyar al equipo. Nosotros no hicimos la nuestra. Haremos un análisis a fondo y determinaremos las razones obvias y menos obvias por las que el equipo no rindió a la altura de sus expectativas", escribió en un mensaje en la red social X.

"Hoy todos estamos conmovidos. Sé cuánto tiempo y esfuerzo han invertido en este equipo. El resultado fue inaceptable. Sus emociones me demuestran cuánto les importa y cuánto siguen motivando a la organización a mejorar. Gracias a los mejores aficionados del deporte".

Los Mets iniciaron la temporada 2025 de la MLB con expectativas altísimas. Tras firmar al jardinero estrella Juan Soto con un contrato de $765 millones y renovar a Pete Alonso con un contrato de dos años por $54 millones, los Mets iniciaron 2025 con una de las nóminas más altas del béisbol.

Todo iba bien

En la primera mitad de la temporada, parecía que el equipo estaba destinado a la postemporada. Los Mets tuvieron un récord de 55-42 en la primera mitad, alcanzando un porcentaje de victorias de .567. El equipo se desplomó en la segunda mitad, con un récord de tan solo 28-37 a pesar de no haber sufrido lesiones importantes ni cambios en la plantilla.

Los Filis de Filadelfia se llevaron fácilmente el título de la División Este de la Liga Nacional, pero a pesar de las dificultades, los Mets aún tenían una oportunidad de llegar a los playoffs en el último día de la temporada regular.

Solo necesitaban vencer a los Marlins de Miami, el equipo con la nómina más baja del béisbol. Los Mets también necesitaban la ayuda de Cincinnati. Rojos, pero eso al final no importó. Nueva York no pudo vencer a los Marlins, perdiendo el último partido de la temporada 4-0 y quedando eliminado de los playoffs.

Hay mucha culpa para repartir tras el colapso de los Mets en la segunda mitad. Los lanzadores abridores David Peterson, Sean Manaea y Kodai Senga registraron efectividad cercana o superior a 6.00 en la segunda mitad.

Las adquisiciones de mitad de temporada, Cedric Mullins y Ryan Helsley, colapsaron tras unirse a Nueva York. El mánager Carlos Mendoza no hizo lo suficiente para sacar al equipo de su bache mientras todo se desmoronaba.

Habrían movimientos

No está claro qué medidas tomará Cohen para garantizar que este tipo de colapso no se repita. Aparte de perder a Alonso, quien rescindirá su contrato, los Mets recuperarán gran parte del mismo talento la próxima temporada. El regreso de Alonso contribuiría en gran medida a garantizar que los Mets sigan siendo un equipo peligroso a la ofensiva, pero Cohen no puede simplemente recuperar la misma plantilla y esperar el éxito.

Si bien los pasos para recuperar a los Mets No está claro, los fanáticos pueden dormir tranquilos sabiendo que Cohen es el tipo de propietario que hará los movimientos necesarios para intentar que el equipo vuelva al buen camino.