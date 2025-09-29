Grandes Ligas llevó más de 71 millones de fanáticos a los estadios

El Dodger Stadium mantuvo el trono como el parque de pelota que más aficionados atrajo en 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Con la temporada regular terminada, es oficial: las Grandes Ligas registraron un aumento de asistencia por tercera temporada consecutiva.

En total, la temporada 2025 de la MLB atrajo a 71,409,421 aficionados, superando la marca de los 70 millones por tercera temporada consecutiva. Esto no había ocurrido en ocho años (2015-17). Esta es también la primera vez que la MLB registra tres años consecutivos de crecimiento de asistencia desde la temporada 2005-07.

Varios equipos experimentaron un aumento significativo de asistencia durante la temporada 2025. Los Dodgers y los Padres establecieron un nuevo récord histórico de asistencia, con Los Ángeles atrayendo a más de 4 millones de aficionados por primera vez en la historia de la franquicia. Ningún club había superado la marca de los 4 millones desde que los Yankees y los Mets lo lograron en 2008.

Seis equipos atrajeron a más de 3 millones de aficionados, incluyendo a los Mets, que registraron su mejor asistencia en una sola temporada desde 2008, y a los Phillies, que registraron su mejor asistencia desde 2012.

Impacto de las reglas

El continuo crecimiento de la asistencia en la MLB coincide con una serie de cambios en las reglas, incluyendo el reloj de lanzamiento, que se implementaron para generar un ritmo de juego más dinámico y más acción durante el partido de cara a la temporada 2023. En 2025, la duración promedio de los partidos fue de dos horas y 38 minutos, la tercera temporada consecutiva en la que fue de 2:40 minutos o menos. Esta fue la primera vez en 40 años (1983-85) que la duración promedio de los partidos fue de 2:40 minutos o menos en tres temporadas consecutivas.

El promedio de este año, de 29,471, disminuyó un 0.3% con respecto a los 29,568 del año pasado, según informó la MLB el lunes. La asistencia se vio afectada por el traslado de los Atléticos y los Rays de Tampa Bay a estadios de ligas menores.

Jugando en el Sutter Health Park en West Sacramento, California, los Atléticos atrajeron la asistencia como locales más baja de la MLB: 768,464 espectadores en 81 partidos, un promedio de 9,487. Esto representa una disminución con respecto al total de 922,286 y el promedio de 11,529 espectadores del año pasado en el Oakland Coliseum.

Los Atléticos planean jugar la mayoría de sus partidos como locales en Sacramento hasta 2027, mientras se construye un nuevo estadio en Las Vegas. Han programado una serie de seis partidos como locales en el estadio Triple-A de Las Vegas para junio próximo.

Tampa Bay jugó como local esta temporada en el Steinbrenner Field de Tampa, sede de los entrenamientos de primavera de los Yankees de Nueva York, debido a los daños causados en octubre pasado por el huracán Milton al Tropicana Field de St. Petersburg. Los Rays atrajeron a 786,750 espectadores, con un promedio de 9,713, y agotaron las entradas para 61 juegos. El año pasado, atrajeron a 1,337,739 al Trop, en el puesto 28, solo por delante de los Miami Marlins y los A's.

Seis equipos superaron los 3 millones, un aumento con respecto a los cinco del año pasado, pero una disminución con respecto a los ocho de 2023.

Los Dodgers de Los Ángeles, actuales campeones de la Serie Mundial, alcanzaron los 4 millones por primera vez, con 4,012,470 espectadores, con un promedio de 49,537, un aumento con respecto a los 3,941,251.

El efecto Soto

Los Mets de Nueva York registraron el mayor aumento tras la contratación de Juan Soto en la pretemporada, con un aumento de 855.271 jugadores, alcanzando los 3.184.570, su total más alto desde la inauguración del Citi Field en 2009.

Tras alcanzar los playoffs el año pasado por primera vez desde 2014, Detroit aumentó su número de jugadores en 555.147, alcanzando los 2.413.442, su mayor total en el Comerica Park desde 2016. San Luis bajó su número de jugadores en 628.108, llegando a los 2.250.007. Los Cardenales no han llegado a los playoffs desde 2022, cuando atrajeron a 3.320.551.