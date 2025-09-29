A pesar de que sobre la organización de los Mets de Nueva York se ha apoderado un aura negativa luego de que se quedaran fuera de la postemporada, el dominicano Juan Soto prefiere mantenerse positivo.

Al ser abordado por los medios de la ciudad de Nueva York tras la eliminación de su equipo, Soto se mostró tranquilo, confiado en la decisión que tomó para ir a jugar a Queens, y seguro de que vendrán mejores momentos para el equipo.

¨Yo creo que debemos enfocarnos en las cosas positivas. No fue como quisimos, pero debemos enfocarnos en las cosas positivas que hicimos este año¨, dijo Soto sobre unos Mets que terminaron con récord de 38-55 en los últimos tres meses y medio de la temporada.

El slugger quisqueyano que terminó con 43 jonrones y 105 remolcadas, confía en que con el talento que tiene la franquicia, los resultados más adelante serán distintos a los de 2025.

No se arrepiente

Cuando se le preguntó sobre si sentía bien con la decisión de haber firmado un contrato de US$ 765 millones por 15 años para jugar con los Mets, el jugador criollo que con sus 38 bases robadas se quedó a dos almohadillas de convertirse en el primero en la historia del equipo en lograr un 40-40, no dudo en responder afirmativamente.

¨Cien por ciento (seguro de que fue la mejor decisión). Una temporada no va a determinar lo que tenemos aquí. Aún tenemos todo lo necesario para llegar hasta el final¨, indicó.

Los Yankees, Red Sox, Blue Jays y Dodgers, organizaciones que estuvieron detrás de Soto para firmarlo en la agencia libre del año pasado, todos jugarán en octubre.

Sobre las falencias del pitcheo en el equipo (muchas por lesiones), razón por la cual muchos de sus abridores no pudieron rendir como se esperaba, el líder de bases por bolas de toda la MLB con 127, indicó que la salud no acompañó a los lanzadores.

"Se lesionaron. Estuvieron increíbles al principio del año. Empezaron a lesionarse, y ahí fue cuando todo empezó a ir mal", señaló.