Indigo y Núñez reforzarán el relevo de los Leones

La gerencia de operaciones de béisbol de los Leones del Escogido, reveló este lunes que el club contrató a los relevistas Indigo Díaz y Darién Núñez, para la temporada otoño-invernal 2025-26 que comienza el 15 de octubre.

Díaz, un derecho canadiense de 26 años, viene de lanzar con los Somerset Patriots, sucursal AA de los Yankees de Nueva York, con rendimiento de 8-3, 2.58 de efectividad, seis rescates, 1.11 de WHIP y 46 ponches en 52.1 entradas.

Desde el 29 de abril y hasta que concluyó su temporada 2025, Díaz tuvo un largo tramo en el que resultó imbateable, al colocar 0.82 de porcentaje de carreras limpias, 0.89 de WHIP, .158 de promedio permitido a la oposición, además de 38 ponches en 43.2 innings.

"Indigo es un lanzador que nos suma seguridad en los momentos cruciales tarde en los juegos. Su capacidad de controlar la zona de strike es de gran valor para nuestro equipo", indicó el gerente general Carlos Peña.

Núñez vino el año pasado

Núñez, zurdo de 32 años, formó parte de los Leones en el campeonato del torneo pasado, destacándose con 4.0 entradas en blanco de tres hits, un boleto y cuatro ponches durante el Round Robin.

El cubano tiene otras experiencias en la LIDOM, ya que participó brevemente con las Estrellas Orientales (2021-22) y con los Toros del Este (2023-24). Su experiencia incluye el béisbol de las Grandes Ligas.

En el 2021 trabajó con los Dodgers de los Ángeles en 7.2 episodios en los que ponchó a ocho bateadores.

"Darién fortalece nuestro relevo con su experiencia. Su desempeño la temporada pasada prueba que es un brazo zurdo confiable", dijo Peña.

Seis refuerzos

Ahora los Leones han anunciado a seis refuerzos para el torneo dedicado a Don Juan Marichal. Previamente los 17 veces campeones nacionales confirmaron a Grant Gavin (PD), Norge Ruiz (PD), Darío Agrazal (PD) y Jonathan Araúz (IF).