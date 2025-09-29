Núñez, De León y Báez se integran a los entrenamientos del Licey

Jugadores de los Tigres del Licey durante la sesión de entrenamientos del lunes 29 de septiembre 2025 en la International Prospect League. ( FUENTE EXTERNA )

Los infielders Gustavo Núñez y Michael De León, el jardinero Luis Báez y los lanzadores Adonis Medina y Elniery García se integraron a los entrenamientos de los Tigres del Licey en las instalaciones de la International Prospect League, ubicadas en el municipio de Guerra.

Núñez viene de accionar con los Sultanes de Monterrey, de la Liga Mexicana de Verano, con quienes bateó promedio de .341 con 35 extrabases y 23 bases robadas.

De León jugó con tres equipos de dicho circuito, dejando .297 de promedio en 25 encuentros, en tanto que Báez, prospecto número 22 de los Astros de Houston, jugó 68 compromisos en los que conectó 18 extrabases con siete estafas en ocho intentos.

De su lado, Medina ponchó a 55 en 65 entradas y dos tercios entre Marineros de Seattle y Phillies de Philadelphia en las ligas menores. De su lado, García tuvo 15 aperturas con los Rieleros de Aguascalientes con 55 abanicados en 72 episodios y un tercio.

Ya se habían integrado al campamento azul los lanzadores César Valdez, Albert Abreu, Jairo Asencio, Ulises Joaquín, Dany Jiménez, Ovis Portes, Elison Joseph, Reidis Sena, los receptores Maxwell Romero y Jommer Hernández, el jugador del cuadro Domingo Leyba y el jardinero Luis Barrera.

Presencia joven

También estuvieron presentes los jugadores de primer y segundo año Manolfi Jiménez, Yophery Rodríguez, Luis Beltrán, Yerald Nin, Elis Cuevas y Ángel Ortiz.

La temporada 2025-26 de la Lidom arranca el próximo 15 de octubre, cuando los Tigres del Licey reciban la visita de los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, a partir de las 7:30 de la noche.