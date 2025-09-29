Mineros y Atléticos pasan a la final de la Liga Nacional de Béisbol Verano

Un jugador de los Atléticos de Puerto Plata celebra el pase de su equipo a la Serie Final de la edición 2025 de la liga. ( FUENTE EXTERNA )

Con una victoria decisiva el domingo frente a los Granjeros de Moca, campeones de la edición 2024, el conjunto de Mineros de Bonao aseguró su clasificación a la serie final, donde se medirá a los Atléticos de Puerto Plata en busca del título, luego de definirse la tabla de la semifinal todos contra todos de la Liga Nacional de Béisbol de Verano de 2025.

Mineros y Atléticos se enfrentarán en la final de la edición 2025 de la liga a partir del próximo jueves 2 de octubre.

La definición del boleto a la final se cocinó a fuego lento durante un intenso fin de semana de béisbol. Mineros y Granjeros se enfrentaron en una serie corta, llena de dramatismo y marcada por la presión de cada entrada.

El viernes, los Granjeros de Moca, campeones de 2024, comenzaron con buen ritmo en su triunfo 6-3 al llevarse la victoria con una ofensiva que explotó temprano ante los Mineros.

Un rally de tres carreras en el segundo episodio abrió la brecha, y aunque Bonao intentó responder en el tramo final, la defensa mocana cerró filas para poner la serie a su favor y recordar por qué fueron los monarcas en 2024.

El sábado, los Mineros respondieron con fuerza en un partido cargado de tensión.

El pitcheo de los Mineros se combinó con un bateo oportuno que cambió el guión.

Un jonrón solitario en la quinta entrada encendió la chispa, seguido de un doble productor en la séptima que selló el triunfo.

El marcador empató la serie y elevó la emoción al máximo, preparando el terreno para un duelo decisivo.

El domingo se convirtió en una batalla de nervios. Los Mineros aprovecharon las oportunidades que el pitcheo de relevo de los Granjeros dejó en bandeja, sumando carreras en los momentos clave. Cada jugada fue celebrada por la afición de Bonao, que abarrotó las gradas con la ilusión de ver a su equipo hacer historia.

Los campeones defensores se mostraron combativos hasta el último turno, pero el desenlace estaba escrito: la victoria de los Mineros selló su clasificación a la final y dejó fuera a los Granjeros, que no pudieron reeditar su corona.

El torneo es organizado por la Federación Dominicana de Beisbol (Fedom) y está dedicado al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

Posiciones finales del Round Robin

1ero. Mineros de Bonao (4-2) 2do. Atléticos de Puerto Plata (3-3) 3ro. Reales de Santiago (3-3) y 4to. Granjeros de Moca (2-4).