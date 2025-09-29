Rocco Baldelli no regresará como dirigente de los Mellizos de Minnesota

Los Minnesota Twins anunciaron este lunes que Rocco Baldelli no regresará como mánager del equipo en 2026.

"Durante los últimos siete años, Rocco ha sido mucho más que nuestro mánager. Ha sido un socio de confianza y compañero en el liderazgo de esta organización", dijo Derek Falvey, presidente de operaciones de béisbol y negocios de los Twins.

"Compartimos un profundo compromiso con los Twins, con nuestros jugadores y personal, y con hacer todo lo posible para poner al equipo en la mejor posición para tener éxito. En el camino logramos cosas significativas, y siempre estaré orgulloso de ellas, aunque me hubiera gustado que lográramos aún más", agregó.

"Este es un día difícil por lo que Rocco representa para tantas personas aquí. Lideró con honestidad, integridad y un compromiso inquebrantable con nuestros jugadores y personal. Se entregó por completo a este rol y siento un profundo respeto y gratitud por la forma en que se comportó y por cómo se presentó cada día", continúo diciendo.

"Este deporte se mide en última instancia por los resultados, y en las últimas dos temporadas no alcanzamos los objetivos que nos propusimos. Asumo la responsabilidad personal por eso. Tras conversaciones con los propietarios, determinamos que este es el momento adecuado para un cambio de voz y dirección. Esta decisión no refleja el esfuerzo o liderazgo de Rocco. Refleja dónde estamos como organización y la creencia de que se necesita una voz diferente para ayudarnos a avanzar".

"Estoy profundamente agradecido con Rocco, Allie y su familia por todo lo que han contribuido a los Twins. Su impacto va mucho más allá de las victorias y derrotas, y seguirá siendo parte de esta organización durante muchos años".

Nombrado el 14.º mánager en la historia del club el 25 de octubre de 2018, Baldelli se despide con el tercer mayor número de victorias en la historia de los Twins, con un récord de 527–505 (.511) en siete temporadas, solo detrás de los miembros del Salón de la Fama de los Twins Tom Kelly (1,140–1,244) y Ron Gardenhire (1,068–1,039).

Fue exitoso con la franquicia

Dirigió al equipo a tres títulos de la División Central de la Liga Americana (2019, 2020 y 2023), incluyendo una temporada de 101 victorias en 2019 que le valió el reconocimiento como Mánager del Año de la Liga Americana.

En 2023, llevó a los Twins a una victoria en la Serie de Comodines de la Liga Americana sobre Toronto, marcando el primer triunfo en una serie de postemporada del club desde 2002.

"Tras discusiones internas continuas, creemos que este es el momento adecuado para un cambio de liderazgo en nuestro equipo de Grandes Ligas. Estas decisiones nunca son fáciles, especialmente dado el respeto que tenemos por Rocco", dijo Joe Pohlad, presidente ejecutivo del club.

"Lideró con profesionalismo y cuidado tanto por sus jugadores como por nuestra organización, y estamos agradecidos por la forma en que representó a los Twins. Rocco, Allie y sus hijos siempre serán parte de la familia Twins, y les deseamos lo mejor en el futuro", agregó Pohlad.

Los Twins comenzarán de inmediato la búsqueda de un nuevo mánager. El cuerpo técnico de 2026 será determinado por el nuevo mánager en colaboración con Falvey y el vicepresidente ejecutivo y gerente general Jeremy Zoll.