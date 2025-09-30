Emilio Bonifacio encabeza entrenamientos de los Tigres del Licey

El capitán azul, Emilio Bonifacio, ya se entrena con los Tigres del Licey. ( FUENTE EXTERNA )

El jardinero Emilio Bonifacio, el infielder Axel Sánchez y el lanzador zurdo José Hernández se integraron este martes a los entrenamientos de los Tigres de Licey en las instalaciones de la International Prospect League, ubicadas en el municipio de Guerra.

Bonifacio, de 40 años, viene de jugar con tres organizaciones en la Liga Mexicana de Béisbol compilando promedio de bateo de .270, con .396 de OBP, 11 extrabases, 17 carreras impulsadas y 13 estafas en 49 partidos.

Axel Sánchez, toma prácticas en la caja de bateo.

De su lazo, Sánchez es un jugador de 22 años que viene de jugar en dos circuitos de los Marineros de Seattle con quienes pegó 13 extrabases en 47 juegos y 24 carreras producidas.

Mientras que Hernández, de 27 años, terminó el verano del 2025 lanzando para los Toros de Tijuana, con quienes fijó una efectividad de 3.86, en un circuito cuyo promedio de carreras limpias estuvo en 5.82 de manera colectiva.

Ulises Joaquín, también estuvo presente en las prácticas de este martes.

Anteriores integraciones

Ya se habían integrado al campamento azul los lanzadores César Valdez, Paolo Espino, Radhamés Liz, Jorge López, Albert Abreu, Jairo Asencio, Ulises Joaquín, Dany Jiménez, Adonis Medina, Ovis Portes, Elison Joseph, Reidis Sena, los receptores Maxwell Romero y Jommer Hernández, los infielders Gustavo Núñez, Domingo Leyba, Michael De León, los jardineros Luis Báez y Luis Barrera.

También estuvieron presentes los jugadores de primer y segundo año Manolfi Jiménez, Yophery Rodríguez, Luis Beltrán, Yerald Nin, Elis Cuevas y Ángel Ortiz.



El capataz del Licey, estuvo acompañado de un nutrido grupo de coaches como Héctor Borg, José Umbría, Anderson Hernández, Carlos Lugo, Manny Aybar, Fidel Peña y César Cabral.

Bonifacio lideró las prácticas de los liceistas.

La temporada 2025-26 de la Lidom arranca el próximo 15 de octubre, cuando los Tigres del Licey reciban la visita de los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, a partir de las 7:30 de la noche.