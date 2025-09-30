×
Jonrones consecutivos de Suzuki y Kelly impulsan a los Cubs para comandar la serie ante Padres

Los Cubs no pegaban jonrones consecutivos en playoffs desde el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, en ruta hacia ganar la Serie Mundial en 2016

    Expandir imagen
    Jonrones consecutivos de Suzuki y Kelly impulsan a los Cubs para comandar la serie ante Padres
    Seiya Suzuki de los Cachorros de Chicago recorre las bases tras batear un jonrón en un partido de las Grandes Ligas. (ARCHIVO/ AP)

    Ante un enardecido Wrigley Field, los Cachorros de Chicago derrotaron ante su público por 3x1 a los Padres de San Diego, y así tomaron comando de su serie de comodines.

    Los californianos se adelantaron en la segunda entrada, tras un doble de Xander Bogaerts al jardín central, pero los locales respondieron con fuerza en la quinta con dos jonrones consecutivos del japonés Seiya Suzuki y del receptor Carson Kelly.

    • Los jonrones consecutivos de Suzuki y Kelly proporcionaron la chispa necesaria para impulsar a los NoCachorros a la columna de victorias en un juego de playoffs por primera vez desde 2017.

    Desde el campeonato

    Su hazaña también fue la primera vez que los jugadores de los Cubs conectaron jonrones consecutivos desde el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Dodgers en la carrera hacia la corona de la Serie Mundial en 2016.

    La fiesta fue completa para los casi 40.000 aficionados del Wrigley Field con la anotación definitiva de Dansby Swanson en el octavo inning, antes de que el cerrador Brad Keller terminara de silenciar los bates de San Diego.

    Tanto los dominicanos Manny Machado y Fernando Tatis Jr. como el venezolano Luis Arráez concluyeron el juego sin un imparable ni una carrera remolcada.

