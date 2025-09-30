×
Escogido
Escogido

Leones del Escogido inician su pretemporada venciendo a los Toros del Este

Pedro Severino conectó un jonrón solitario que fue decisivo en el encuentro

    Expandir imagen
    Leones del Escogido inician su pretemporada venciendo a los Toros del Este
    Pedro Severino fletó un cuadrangular que fue clave para la victoria escarlata. (FUENTE EXTERNA)

    Los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, abrieron con triunfo su calendario de pretemporada, al disponer por 3-2 de los Toros del Este durante el partido celebrado en la academia de los Yankees de Nueva York.

    Pedro Severino se fue de 2-1 con un cuadrangular solitario y una empujada, Héctor Salas bateó de 3-2 con una anotada y dos bases robadas, mientras que Ricardo Céspedes terminó de 2-1 con triple y empujada para ser los más destacados por los Leones.

    Batazo clave

    El vuelacercas de Severino aconteció en la parte baja de la cuarta entrada, cuando atrapó una bola rápida del derecho Cristofer Ogando y la depositó sobre la verja del jardín izquierdo. La pelota viajó 368 pies de distancia y tuvo una velocidad de salida de 100 millas.

    Expandir imagen
    Infografía
    Ricardo Céspedes. (FUENTE EXTERNA)

    En el cierre del séptimo, los melenudos iban perdiendo por una carrera y marcaron las dos que definieron el duelo.

    Con Juan de los Santos en la lomita, Jonathan Guzmán encontró a Carlos Jiménez y a Héctor Salas en tercera y segunda y con un rodado lento al campocorto produjo la del empate. Luego Céspedes remolcó a Salas con un largo triple entre el bosque derecho y el central.

    Del lado del pitcheo, sobresalieron por los Leones el derecho Alex Martínez, quien abrió el encuentro, con 2.0 innings en blanco de un hit y un ponche.

    Expandir imagen
    Infografía
    Álex Martínez. (FUENTE EXTERNA.)

    Randy Berigüete lanzó un episodio en blanco, al igual que Cristofer Gómez, quien enfrentó al mínimo. Jasseel de la Cruz se apuntó el triunfo, con una entrada en blanco de un indiscutible y un ponche.

    Por los Toros, Richelson Peña trabajó 3.0 capítulos en blanco y ponchó a cuatro bateadores, en tanto que Yairo Muñoz produjo de 2-1 con un sencillo y una remolcada.

    Expandir imagen
    Infografía
    Jonathan Guzmán y Wendell Rijo. (FUENTE EXTERNA.)

    Los Leones volverán a medirse contra los Toros este martes a las 10:30 de la mañana, pero en el estadio Francisco A. Micheli.

