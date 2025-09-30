La pretemporada abre hoy pendiente del Winter League Agreement

Toros y Escogido abren este martes (11 am) la pretemporada de la Lidom en Boca Chica, a casi dos semanas de que arranque el torneo oficial, bajo la incertidumbre de no saber si para el 15 de octubre contarán con jugadores vinculados a la Major League Baseball (MLB).

Cuando en 2022 el sindicato de peloteros de las Grandes Ligas (MLBPA en inglés) aceptó representar a los jugadores de ligas menores también adquirió voz para negociar con la MLB condiciones en circuitos vinculados, como las ligas invernales fuera de los Estados Unidos.

La demora en la renovación del acuerdo invernal de trabajo o Winter League Agreement (WLA), que cubrió entre 2021 y 2025, tiene su origen en exigencias que pide la unión de peloteros para esos jugadores bajo la sombrilla de la MLB que verán acción en las ligas de México, Venezuela, Puerto Rico y la República Dominicana.

El riesgo

Sin acuerdo, los clubes de invierno negocian directamente con las franquicias del Norte, algunas de ellas sin dar garantías del tiempo que estarán esos jugadores, dado que el WLA incluye un seguro que, en caso de lesiones, cubre cirugías y una gran parte del salario que devengaría el jugador de figurar en roster de 40.

Fuentes consultadas por Diario Libre aseguran que las negociaciones avanzan, pero no dan por sentado nada en un pulso que se presenta como la antesala a las duras discusiones que habrá el próximo año cuando finalice el acuerdo de trabajo en el Big Show.

La falta de un acuerdo ha limitado a los clubes en los anuncios de los jugadores importados que forman parte de los equipos de la MLB. Igual, esta vez no se ha enviado la lista de fatiga extrema, esa que identifica a aquellos jugadores que están impedidos de ver acción en la pelota de invierno.