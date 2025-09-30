Garret Crochet poncha 11 y los Medias Rojas remontan a los Yanquis

Garrett Crochet se mostró imponente al trabajar casi ocho entradas, mientras que el japonés Masataka Yoshida, entrando como emergente, conectó un sencillo de dos carreras ante el relevista Luke Weaver en el séptimo inning.

Esa conexión cambió el rumbo del partido y le dio a los Medias Rojas de Boston una victoria 3-1 sobre los Yanquis de Nueva York, en el inicio de la serie de comodines de la Liga Americana.

Los Yanquis llenaron las bases en el noveno con imparables consecutivos de Paul Goldschmidt, Aaron Judge y Cody Bellinger, todos sin outs frente a Aroldis Chapman. Sin embargo, el cerrador cubano se creció al retirar a los tres siguientes bateadores: Giancarlo Stanton (ponche), Jazz Chisholm Jr. (elevado) y Trent Grisham (ponche).

Gran labor de Crochet

Crochet había permitido un cuadrangular solitario de Anthony Volpe en el segundo episodio, pero después dominó por completo, retirando a 17 bateadores seguidos.

El zurdo cerró su labor con 11 ponches y ningún boleto en siete entradas y dos tercios, con un máximo personal de 117 lanzamientos. En el año terminó con marca perfecta de 4-0 frente a los Yanquis.

En la octava entrada, Volpe volvió a embasarse con un sencillo, aunque Crochet respondió con un ponche a Austin Wells con una recta de 100.2 mph, la más rápida de la noche. Tras ese esfuerzo, el mánager acudió al bullpen y Chapman se hizo cargo del cierre.

El exyanqui cometió un balk que permitió a Volpe avanzar a segunda, pero luego dominó al panameño José Caballero con un elevado para frenar la amenaza.

Boston buscará sellar la serie al mejor de tres este miércoles, con el dominicano Brayan Bello (11-9, 3.35) como abridor frente al zurdo Carlos Rodón (18-9, 3.09) por Nueva York.

El gran trabajo de Crochet y Chapman contrastó con el bullpen de los Yanquis, que arruinó la sólida apertura de Max Fried, quien había lanzado seis entradas y un tercio en blanco.

Weaver entró con un corredor en base y, pese a tener ventaja de 0-2 en la cuenta contra Ceddanne Rafaela, terminó otorgándole boleto tras 11 lanzamientos.

Luego Nick Sogard disparó un doble al jardín derecho y Yoshida castigó de inmediato con una línea al central que volteó la pizarra 2-1.

En el noveno, Alex Bregman celebró su partido número 100 de postemporada con un doble remolcador frente a David Bednar para sentenciar el triunfo de Boston.