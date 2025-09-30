Citan a Pujols como candidato a dirigir a los Angelinos, lo que lo sacaría del Clásico

Albert Pujols devenga un millón de dólares al año (hasta 2033), como asistente especial de los Angelinos. ( FUENTE EXTERNA )

Desde que colgó los spikes en 2022, Albert Pujols ha reiterado que uno de sus grandes anhelos en esta nueva etapa de su vida profesional es convertirse en dirigente de Grandes Ligas. Ahora, con varios equipos buscando nuevo piloto tras el cierre de la temporada 2025, su nombre vuelve a sonar con fuerza en la conversación.

Cuatro organizaciones ya confirmaron que harán cambios en sus banquillos: los Gigantes de San Francisco, Rangers de Texas, Mellizos de Minnesota y los Angelinos de Anaheim. Es precisamente en esta última franquicia donde el nombre de Pujols ha generado más expectativa, tanto por su historia como jugador con el club como por su rol actual dentro de la organización.

De acuerdo con el periodista Bob Nightengale (USA Today), Pujols aparece en la lista de candidatos considerados por los Angelinos para el puesto de mánager. Entre los posibles nombres también figuran dos exjugadores con pasado en la franquicia: Torii Hunter y Michael Young. Sin embargo, la posibilidad de ver a Pujols en ese rol despierta un interés especial, tanto en la afición angelina como en la comunidad dominicana del béisbol.

No es la primera vez que su nombre aparece vinculado a los Angelinos en calidad de dirigente. En septiembre pasado, Buster Olney (ESPN) reveló que la directiva californiana evaluaba seriamente ofrecerle el puesto. Esa información se reforzó tras su exitoso debut como mánager en la Lidom, donde llevó al Escogido a coronarse campeón tanto en la liga local como en la Serie del Caribe, demostrando capacidad de liderazgo en un escenario altamente competitivo.

Actualmente, Pujols ocupa un cargo como asistente especial de los Angelinos, con un salario anual de un millón de dólares como parte del contrato que firmó en 2012.

Su cercanía con la organización, sumada a su experiencia y respeto dentro del mundo del béisbol, lo convierten en un candidato natural para liderar un clubhouse que busca retomar el rumbo competitivo.

No iría al Clásico

De concretarse su nombramiento, se abriría una interrogante adicional: ¿quién tomaría el mando de la selección dominicana de béisbol para el próximo Clásico Mundial de marzo 2026? Pujols ha estado señalado como dirigente del combinado quisqueyano, pero su posible rol en MLB complicaría esa designación.

Con más de 600 jonrones en su carrera, múltiples premios MVP y un legado histórico, Albert Pujols podría ahora sumar un capítulo distinto a su trayectoria: convertirse en el líder del dugout angelino. Las entrevistas iniciarán pronto, y el béisbol aguarda expectante por lo que podría ser una de las grandes noticias de la próxima temporada baja.