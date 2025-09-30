Tarik Skubal poncha 14, récord personal, y Detroit toma la delantera en la serie contra Cleveland

Tarik Skubal tuvo una actuación dominante para vencer a los Guardianes. ( FUENTE EXTERNA. )

Tarik Skubal abanicó 14 contrarios y mantuvo a Cleveland en una carrera solitaria con un extraño sencillo dentro del cuadro, para que los Tigres vencieran 2-1, y así tomar ventaja de 1-0 en su Serie de Comodines de la Liga Americana al mejor de tres en Progressive Field.

Skubal se mantuvo en el montículo durante 7.2 entradas, solo permitió tres hits , una carrera, dio tres boletos, y estableció una nueva marca personal con 14 ponches.

Desarrollo del partido

En el mismo primer inning, Spencer Torkelson pegó una línea hacia el left fielder para traer a su compañero Kerry Carpenter para poner el juego 1-0 a favor de Detroit.

Los Guardianes, ripostaron cuando en el cuarto episodio, Gabriel Arias conectó sencillo para que el dominicano Ángel Martínez anotara el empate. Un toque de sacrificio de Zach McKinstry le permitió a Riley Greene anotar el 2-1.

Actuación dominicana

Por los Guardianes, José Ramírez en el noveno episodio aprovechó un error del campocorto Javier Báez y extendió un infield hit hasta tercera, pero luego fue puesto out en intentando anotar desde la antesala, en una jugada de selección que le permitió embasarse a Kyle Manzardo.

Ramírez terminó el partido de 3-1, 1 BB. Johnkensy Noel de 3-0. Ángel Martínez de 3-1, 1 CA. George Valera de 1-0.

Por Detroit, Wenceel Pérez de 3-0.

Proyección de la serie

De esta manera Detroit se inscribe temprano en una tendencia que los proyecta a avanzar a la Serie Divisional de la Liga Americana.

Los equipos que han ganado el primer partido de una serie de comodín, se han llevado la serie en 18 de 20 ocasiones (90%), incluyendo 16 barridas. Los equipos que como Detroit esta tarde, han ganado el primer partido como visitantes, tienen un récord de 11-2 en esas series, incluyendo nueve barridas.

Las únicas dos remontadas de equipos que perdieron el Juego 1 en casa, fueron en la temporada recortada de 2020, en la que Oakland le regresó a los White Sox y los Padres hicieron los mismo con los Cardenales.