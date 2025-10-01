VIDEO | Novato dominicano George Valera brilla en triunfo de Cleveland para empatar su serie

El novato dominicano George Valera puso la primera carrera del partido con un jonrón.

Los Guardianes de Cleveland derrotaron el miércoles 6x1 a los Tigres de Detroit y alargaron esta serie de comodín de las Grandes Ligas gracias a una tardía explosión ofensiva desatada en el noveno episodio.

La eliminatoria está empatada 1-1 y se definirá en el último partido del jueves, de nuevo en el Progressive Field de Cleveland. Los Guardianes se ganaron una vida extra en un duelo mucho más igualado de lo que marcó la pizarra.

Cleveland, que había doblegado, el martes (2x1) con una impresionante actuación del lanzador Tarik Skubal, tomaron una temprana ventaja con un jonrón del dominicano nacido en Queens, George Valera, en la entrada inicial.

George Valera - Cleveland Guardians (1)* pic.twitter.com/1J2gRuqvrR — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) October 1, 2025

Tigres no abandonaban

En la cuarta, Detroit sembró el temor entre los casi 27.000 aficionados con un sencillo del puertorriqueño Javier Báez que permitió que Riley Greene empatara el marcador.

Los Tigres siguieron poniendo corredores en base en casi todos los innings, pero fue el venezolano Rocchio el que desatascó el duelo en favor de los locales en la octava entrada.

El bateador caraqueño pegó un jonrón de 116 metros que devolvía la ventaja a Cleveland y hacía honor a su apodo de Playoff Rocchio, ganado por su forma de crecerse en las eliminatorias.

El batazo de Rocchio, de 24 años, abrió un inning con cinco anotaciones para los Guardianes, incluido un cuadrangular del canadiense Josh Naylor que remolcó las carreras de Daniel Schneemann y el dominicano José Ramírez.

Cleveland forzó así el tercer y último partido de la serie que definirá al rival de los Marineros de Seattle en la ronda divisional de la Liga Americana.

Por los Guardianes, José Ramírez de 1-0, 3BB. George Valera 2-1, 1 CA, 1 CE.

Por Detroit, Wenceel Pérez de 5-0.