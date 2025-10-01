×
Estrellas importarán al jugador del cuadro Coco Montes

Tuvo una participación limitada con los Rays de Tampa a nivel de Grandes Ligas

    Estrellas importarán al jugador del cuadro Coco Montes
    Coco Montes (FUENTE EXTERNA)

    Las Estrellas contrataron al jugador norteamericano del cuadro interior Coco Montes como uno de sus importados para la temporada de la Liga de Béisbol Profesional que comenzará el 15 de octubre, anunció este miércoles el vicepresidente de operaciones de béisbol del club, Ángel Ovalles.

    Montes regresará al circuito local, luego de vestir el uniforme de  las Águilas Cibaeñas en la campaña 2023-2024. 

    El versátil jugador, quien también puede actuar en los jardines, bateó en esa temporada para promedio de .320, en 27 juegos, en los cuales remolcó 11 carreras. Tuvo promedio de embasarse de .377 y un OPS de .810. Entre sus incogibles (31) se contaron dos jonrones y cinco dobles, en 97 turnos al bate.

    El jugador de 28 años actuó este año en cinco partidos en las Grandes Ligas, con los Rays de Tampa, para quienes bateó de 10-2 (.200), con una carrera remolcada. En 2023 vio acción en 18 partidos con los Rockies de Colorado.

    "Es un jugador que puede ayudarnos mucho en la parte alta de la alineación", señaló Ovalles sobre Montes.

    Su actuación en ligas menores

    En su actuación de siete años en las Ligas Menores de Estados Unidos batea para promedio de .279, con un promedio de embasarse de .351 y OPS de 813.

    Suma 93 jonrones en 721 juegos, habiendo disparado 20 o más en dos ocasiones (2022 y 2023), en 15 juegos en AA y 218 en AAA.

    "Él puede jugar defensa en el campo corto, la segunda base y la tercera base. También en los jardines, si es necesario", observó Ovalles.

    Las Estrellas ya han anunciado a siete de sus jugadores importados: los lanzadores abridores Sean Nolin y Nate Antone; el relevista Patrick Weigel; los jugadores de ofensiva Ismael Munguía (OF), Josh Lester (1B/3B), Carlos Martínez (C) y a Montes (INF).

    El conjunto de la enseña verde entrena de lunes a sábado en el Estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, bajo la dirección de su mánager, Fernando 

