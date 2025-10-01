Jonrón clave de Manny Machado le da la victoria a San Diego y forzan juego decisivo

Manny Machado, celebra luego de conectar su jonrón esta tarde en el Wrigley Field. ( FUENTE EXTERNA )

los Padres superaron lo que pudo haber sido un temprano adiós con un sólido triunfo en el Wrigley Field de Chicago, 3x0 sobre los Cubs.

Los dominicanos Manny Machado y Fernando Tatis Jr., invisibles en la derrota del martes (3x1), asumieron esta vez el protagonismo de la ofensiva californiana.

Tatis Jr. abrió la pizarra en la entrada inicial, robando la tercera base y pasando por la registradora tras un elevado de sacrificio de Jackson Merrill.

A los Padres les bastó con otro zarpazo en el quinto inning, en un cuadrangular de Machado que remolcó otra carrera de Tatis Jr.

Manny Machado - San Diego Padres (1)* pic.twitter.com/3gWQ1ySKm1 — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) October 1, 2025

Los visitantes defendieron el botín a base de defensa y un pitcheo de altura que dejó en blanco a los Cachorros.

Pitcheo récord

Mason Miller dejó una joya desde el montículo como parte de un bullpen que sólo concedió un hit en 5.1 entradas.

El relevista, que ponchó a cinco bateadores, le lanzó una recta a Carson Kelly en el séptimo inning a 104.5 millas por hora (168,2 km/h), el lanzamiento más rápido en playoffs desde que empezaron los registros de Statcast en 2015.

La anterior marca era del cubano Aroldis Chapman con 104.2 (167,6).

Los Padres se hicieron con Miller, de 27 años, en el último día del mercado de fichajes de julio procedente de los Atléticos.

Por los Padres, Manny Machado de 4-1, 2 CE, 1 CA. Fernando Tatis Jr. 4-1, 2 CA.