Yankees empatan serie ante Boston, y buscarán avanzar a serie divisional este jueves

Austin Wells fue el héroe de los Yankees. ( FUENTE EXTERNA )

Austin Wells conectó un sencillo en la octava entrada que envió a Jazz Chisholm Jr. al home plate con la carrera de la ventaja mientras los campeones defensores de la Liga Americana derrotaran a los Red Sox con una victoria de 4-3 en el Juego 2 de la Serie de Comodines de la Liga Americana

La victoria de los Mulos del Bronx en el Yankee Stadium, forzó un enfrentamiento decisivo entre los rivales históricos el jueves por la noche.

Wells conectó un cambio de velocidad de Garrett Whitlock en cuenta de 3-2, alineando el séptimo lanzamiento de su turno al bate sobre el césped del jardín derecho.

Carrera decisiva

Chisholm, que corría desde primera, voló por las bases a toda velocidad, perdiendo el casco cerca de la tercera base y superando el tiro al receptor Carlos Narváez con una barrida de cabeza.

Ben Rice pegó un jonrón de dos carreras ante el dominicano Brayan Bello en la primera entrada que encendió al público. La ventaja se desvaneció cuando Carlos Rodón le permitió un sencillo de dos carreras a Trevor Story en la tercera, y el partido llegó al octavo empatado a tres vueltas.

El juego decisivo volverá a ser en el Bronx, a las 6:08pm

Por los Yankees, Austin Wells de 3-2, 1 CE.

Por Boston, el lanzador criollo Brayan Bello 2.1 IP, 4H, 2 CL, 1 BB.