Cubs dejan en el camino a los Padres y viajarán a Milwaukee para serie divisional

Será la primera vez que Cachorros y Cerveceros se enfrenten en una serie de playoffs

    Expandir imagen
    Cubs dejan en el camino a los Padres y viajarán a Milwaukee para serie divisional
    Pete Crow-Armstrong otra vez fue una bujía inspiradora para los Cubs. (FUENTE EXTERNA.)

    Pete Crow-Armstrong y Michael Busch empujaron una carrera y pegaron tres hits cada uno para comandar la ofensiva de Chicago, y los Cubs vencieron 3x1 a los Padres de San Diego, y así de esa manera avanzan a enfrentar a los Cerveceros de Milwaukee en la serie divisional de la Liga Nacional.

    El primer juego entre Cubs y Cerveceros será este sábado en un horario a ser anunciado por la MLB.

    San Diego dejó ocho hombres anclados en las bases, y como equipo estuvo de 8-0 con hombres en posición anotadora.

    Dos carreras temprano

    Los Cubs se pusieron delante en el marcador fabricando dos vueltas en el segundo episodioPete Crow-Armstrong pegó una línea hacia al jardín central que empujó a Kyle Tucker desde tercera que se había embasado con hit iniciando la entrada, y se movió a la antesala por doble de Seiya Suzuki.

    Con bases llenas, Jeremiah Estrada, sustituyó en esa misma entrada al abridor Yu Darvish. Pero Estrada le otorgó un boleto a Dansby Swanson. Suzuki anotó la segunda vuelta para los Cubs.

    • En la séptima entradaMichael Busch fletó un cuadrangular de 400 pies de distancia que viajó por todo el centerfield, para poner arriba a los Cachorros 3-0.

    Noveno episodio

    El abridor de Chicago Jameson Taillon se combinó junto a cuatro relevistas para dejar a los Padres en 6 hits, los Cubs ganaban 3-0,  hasta que en la novena entrada llegó el jardinero Jackson Merrill y conectó un jonrón solitario para recortar a dos vueltas la ventaja de los Cachorros.

    Con un out en el noveno episodio, pelotazos consecutivos del lanzador Brad Keller a Ryan O'Hearn y a Bryce Johnson, pusieron dos hombres en circulación para los Padres. Pero Freddy Fermín entregó con un elevado al jardín central, el último out del partido.

    Esta será la primera vez que los Cachorros y los Cerveceros jugarán en una serie de playoffs.

    Por Chicago, no hubo actuación dominicana.

    Por San Diego, Fernando Tatis Jr. se fue de 4-0. Manny Machado de 3-0, 1 BB.

