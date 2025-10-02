Los Tigres de Detroit, con el bate de Wenceel Pérez, eliminan a Cleveland y se medirán a Seattle

Wenceel Pérez fue pieza clave del ataque e los Tigres de Detroit. ( FUENTE EXTERNA. )

El outfielder dominicano Wenceel Pérez, con un sencillo productor de dos vueltas, encabezó una rebelión de cuatro carreras en el séptimo episodio, y los Tigres de Detroit vencieron 6x3 a los Guardianes de Cleveland para ganar así su serie de comodín de la Liga Americana.

De esta manera, los Tigres de Detroit pasan a enfrentarse con los Marineros de Seattle, segundo mejor ranqueado de la Liga Americana. La serie comenzará este sábado 4, en un horario a ser anunciado por MLB.

Así empataron

En la parte alta del tercero Luego de sencillos consecutivos de los Tigres, el dirigente Stephen Vogt decidió sacar del partido al abridor Slade Cecconi.

Kerry Carpenter pegó un batazo duro hacia la primera, el inicialista de Cleveland, CJ Kayfus, no pudo retener la pelota, y eso permitió que Parker Meadows anotara la primera del partido.

En la siguiente entrada, José Ramírez conectó sencillo al central que trajo al plato el empate en las piernas de su compatriota George Valera.

Detroit siguió con su abridor Jack Flaherty hasta el quinto episodio, pero luego de dos outs, una base por bolas a CJ Kayfus provocó que el dirigente de los Tigres, A. J. Hinch, lo removiera del montículo y trajera al relevista Kyle Finnegan.

Flaherty terminó con una actuación de 4.2 IP, 3H, 1CL, 2BB y 4P.

Detroit toma la delantera

En el sexto capítulo, el zurdo Joey Cantillo por el bullpen de Cleveland, había hecho una excelente labor de relevo en la que en 2.2 IP, solo había permitido un hit, una base por bola y había ponchado a tres hasta que el receptor Dillon Dinger conectó un batazo sólido por el left centerfield para poner las acciones 2-1.

Pero en el séptimo episodio, fue cuando los Tigres armaron un rally encabezado aprovechando la debacle del relevista de Cleveland, Hunter Guddis. El jardinero dominicano Wenceel Pérez pegó sencillo remolcador de dos vueltas, y Detroit tomó ventaja de 4-1.

Tras él, Spencer Trokelson y Riley Greene pegaron sencillos empujadores de una vuelta cada uno, y el partido se puso 6-1 en favor de los Tigres.

Guddis, que había sido uno de los relevistas más eficientes de los Guardianes en la temporada, apenas alcanzó a lanzar un tercio de una entrada, permitiendo tres hits y dos vueltas.

Por Detroit, Wenceel Pérez se fue de 5-1, 2CE, 1CA.

Por Cleveland, George Valera de 4-1, 1CA. José Ramírez de 4-1, 1CE.