Dodgers barren a los Rojos, y se citan con los Filis en la serie divisional de la Liga Nacional

El bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, celebra tras ganar la serie de comodines de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Rojos de Cincinnati, para avanzar a la Serie Divisional de la Liga Nacional, en Los Ángeles, California, EE. UU., el 01 de octubre de 2025. ( EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN )

El lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto tuvo una superba actuación, Mookie Betts pegó cuatro hits y empujó tres carreras, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron 8x4 a los Rojos de Cincinnati, y así barrieron por primera vez una serie de comodín, desde que ese sistema se estableció en 2022.

De esta manera, los Dodgers se medirán a los Filis de Filadelfia en una serie divisional al mejor de cinco partidos, iniciando en el Citizens Bank Park, el sábado a las 6:08 pm.

Yamamoto realizó un impresionante acto de escape en la sexta entrada del partido contra los Rojos, para salir de un aprieto con las bases llenas y sin outs, luego consiguió los dos primeros outs de la séptima para marcharse entre una ovación rugiente en Dodgers Stadium después de lanzar 113 lanzamientos, un récord personal en las Grandes Ligas.

Betts encabeza ofensiva

Mookie Betts se robó la atención: conectó cuatro hits (tres dobles entre ellos) e impulsó tres carreras, acercándose a los récords de postemporada de los Dodgers de dobles en un juego. Su actuación de múltiples hits fue el ancla de la ofensiva.

Las contribuciones de apoyo llegaron desde toda la alineación, desde los bateadores de la "mitad baja", quienes complementaron el ataque con hits oportunos y producción de carreras.

El dominicano Teoscar Hernández añadió otras dos carreras impulsadas para completar el ataque.

Por Cincinnati, Sal Stewart impulsó tres carreras en el juego y fue uno de los pocos Rojos que aprovecharon sus turnos al bate. Sin embargo, el resto de la alineación fue limitado en su daño. Los errores y las oportunidades de anotar desaprovechadas al principio del juego resultaron costosos.

Por los Dodgers, Teoscar Hernández de 5-1, 2 CE.

Por los Rojos, Elly de la Cruz se fue de 3-0. Miguel Andújar y Noelvi Marte entraron al final a jugar defensa, y no agotaron turnos al bate.