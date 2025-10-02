Las Estrellas Orientales refuerzan su bullpen con el regreso de Ty Adcock

Ty Adcoc en acción con los Mets de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA. )

Las Estrellas anunciaron al relevista Ty Adcock como uno de sus jugadores importados para la temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana que comenzará el 15 de octubre.

Adcock será uno de los relevistas de la séptima entrada en adelante, según explicó Ángel Ovales, vicepresidente de operaciones de béisbol de las Estrellas, por medio a un despacho de prensa del club.

El derecho es el segundo relevista importado anunciado por las Estrellas para cumplir con tareas en esa parte final de los juegos, en la venidera campaña. El otro es el también derecho Patrick Weigel, quien repetirá con el club, para el cual trabajó en la temporada 2024-2025.

Actuación de este año

Este año, Adcock lanzó en 31 partidos en AAA y 5 en Grandes Ligas, con los Mets de Nueva York. En AAA finalizó 14 de los juegos en los cuales relevó. En Las Mayores, 1 de 3 partidos.

El lanzador de 28 años, en el 2025, actuó por tercera vez bajo la llamada Gran Carpa. Antes lo hizo con Marineros de Seattle (2023), en 12 partidos; y Mets (2024), en 3 desafíos.

En 4 campañas en las Ligas Menores registra récord de 7-5, 4.40, 9 JS, 100 ponches y 38 bases por bolas en 94.0 entradas.

Su récord en AAA en 2025 fue 1-3, 4.66, con 35 ponches y 14 bases por bolas en 36.2 entradas.