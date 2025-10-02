Leones anuncian al relevista puertorriqueño José Espada

La gerencia de Operaciones de Béisbol de los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, informó este jueves que el club contrató al experimentado lanzador derecho José Espada como refuerzo para la temporada 2025-26 de la LIDOM.

Espada, de 28 años, participó este verano en las Grandes Ligas con los Orioles de Baltimore, donde lanzó 3.0 entradas de 1 hit, 0 carrera y ponchó a 4, enseñando un repertorio de bola rápida a 94 millas por horas, curva a 84 millas y cambio a 89 millas.

También estuvo en las sucursales AA y AAA de los Padres de San Diego, y de los Orioles (AA), donde tuvo registro de 5-3, 4.17 de efectividad, 1.18 de WHIP y 83 ponches en apenas 54.0 entradas.

"Espada será una pieza clave en nuestro bullpen. Su experiencia y temple en la lomita le permiten dominar en situaciones de alta presión, aportando la confianza y estabilidad que todo equipo necesita en los momentos grandes", resaltó Carlos Peña, el gerente general de los melenudos.

La trayectoria de Espada incluye Japón, ya que participó con las Golondrinas de Yakult, combinando porcentaje de carreras limpias de 3.33 y 43 ponches, en 46 episodios entre la Eastern League y la Central League.

En su natal Puerto Rico, ha lanzado con los Gigantes de Carolina en la Liga Roberto Clemente. En el torneo 2024-25 se lució con 0.63 de efectividad, 0.62 de WHIP, 21 ponches en 14.1 capítulos, 5 salvamentos y .160 de promedio de bateo permitido a la oposición.

Con Espada, la lista de refuerzos anunciados por los 17 veces campeones nacionales se extiende a 7. Incluye a los abridores Grant Gavin, Darío Agrazal y Norge Ruiz, a los relevistas Indigo Díaz y Darien Núñez, además del infielder Jonathan Araúz.