Cam Schlittler brilla y los Yankees eliminan a Boston en la serie de comodines

El novato derecho Cam Schlittler fue la gran figura al abanicar a 12 bateadores con rectas que alcanzaron las 100 millas por hora, y los Yankees de Nueva York aprovecharon dos errores defensivos para fabricar un rally de cuatro anotaciones en el cuarto episodio y derrotar 4-0 a los Medias Rojas de Boston.

Con el triunfo, los Bombarderos del Bronx se llevaron la serie de comodines de la Liga Americana por 2-1 y avanzaron a la Serie Divisional, donde se medirán a los Azulejos de Toronto.

El primer equipo en la historia

Nueva York hizo historia al convertirse en el primer equipo que pierde el juego inicial y aun así logra avanzar desde que se implantó el nuevo formato de primera ronda en 2022. La serie al mejor de cinco frente al campeón del Este comenzará el sábado en Toronto.

Schlittler, de 24 años, debutó en Grandes Ligas el 9 de julio y creció en Walpole, Massachusetts, como seguidor de los Medias Rojas, aunque confesó que siempre soñó con lanzar para los Yankees.

Curiosamente, solo había enfrentado a Boston una vez en su vida: durante un partido de entrenamiento primaveral en 2020, cuando era universitario en Northeastern.

En este duelo, superó a Connelly Early, zurdo de 23 años que se convirtió en el abridor más joven de Boston en postemporada desde Babe Ruth en 1916.

Schlittler admitió apenas cinco sencillos en ocho entradas, sin boletos, y dejó cifras históricas para un debutante neoyorquino en playoffs, al lanzar 107 pitcheos (75 de ellos strikes) y abrir con strike contra 22 de los 29 bateadores que enfrentó. David Bednar se encargó del noveno episodio y aseguró la blanqueada.

La ofensiva de los Yankees desató su ataque en el cuarto acto.

Cody Bellinger inició con un elevado que cayó entre Ceddanne Rafaela, Wilyer Abreu y Romy González para un doble. Giancarlo Stanton negoció base por bolas y Amed Rosario conectó un sencillo productor.

Luego Jazz Chisholm Jr. llenó las bases y Anthony Volpe amplió la ventaja con un imparable al derecho. Más tarde, un error de Nathaniel Lowe en primera permitió que entraran dos rayitas adicionales.

Boston, que lideró las Grandes Ligas con 116 errores en la temporada regular, volvió a mostrar fragilidad defensiva en el peor momento.

La jugada de McMahon

Un momento destacado llegó en la octava entrada, cuando Ryan McMahon se lanzó de cabeza al dugout de los Medias Rojas para atrapar un foul de Jarren Duran, levantándose ileso y sonriente tras una de las jugadas defensivas más espectaculares de la noche.

El triunfo también permitió a Nueva York mejorar su balance histórico frente a Boston en postemporada (14-13), dejando atrás la mala racha de ocho derrotas en sus últimas nueve confrontaciones de playoffs ante su eterno rival.