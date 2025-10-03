Felnin Celestén, primer pick del draft de novatos de 2025, ya practica con los Toros del Este

Felnin Celestén, la joven promesa de los Marineros de Seattle y los Toros del Este. ( FUENTE EXTERNA )

El prospecto Felnin Celestén, primer pick del draft de novatos de este años, ya está uniformado con los Toros y está compitiendo para ser el campocorto titular para el Día Inaugural de la temporada de béisbol invernal 2025 que comienza el 15 del mes en curso.

Celestén se reportó a inicios de semana y ya ha visto acción en tres partidos de pretemporada, pertenece a los Marineros de Seattle y ha sido definido por el gerente general del equipo Jesús Mejía como un jugador "solido de la posición seis, que trae atleticismo, velocidad y un bate dinámico".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/03/celes-2-5aaed60c.jpeg Celestén durante un momento de acción en la pretemporada de los Toros. (FUENTE EXTERNA.)

El oriundo de Guaymate firmó por un bono de $3.7 millones de dólares, (el más alto otorgado por la organización de Seattle en el mercado de agentes libres internacionales), y entre Clase A y Clase A fuerte, bateó .273 (421-115), 6 jonrones, 59 empujadas, 58 anotadas, 19 dobles y tres triples.

#Mariners No. 6 prospect Felnin Celesten cranked his fifth homer of the year, a two-run shot, in the series-opening win against Visalia.@USAFRecruiting #AimHigh pic.twitter.com/NkLMjS1jPS — Modesto Nuts (@ModestoNuts) August 5, 2025

"Primeramente le doy gracias a Dios y luego al staff de los Toros por tomarme en cuenta en el draft. Me sentí muy bien al ser seleccionado. Para mí, que soy de La Romana, es un sueño jugar aquí, en mi pueblo", expresó emocionado el joven pelotero después de las prácticas de este viernes.

Otras integraciones

Los Grandes Ligas Marco Luciano y Sixto Sanchez, los importados Matt Dermody y R.J. Alaniz, también son parte de un grupo de jugadores que se han integrado a los entrenamientos de los Toros del Este en los últimos días.

Luciano, que este año fue convertido a jardinero izquierdo, viene de conectar 23 jonrones con 21 dobles y 66 remolcadas para el equipo AAA de los Gigantes de San Francisco. Fue adquirido por los Toros en cambio en el mes de marzo desde los Leones del Escogido.

Sánchez se recupera de una lesión que lo hizo perderse todo el 2025 pero se encuentra listo para aportar a la causa taurina.

Dermody estará en su tercera temporada seguida con los Toros y formará parte de la rotación abridora, mientras que Alaniz viene a su segunda campaña a reforzar la parte trasera del bullpen taurino.

También están los infielders Ivan Castillo, Manny Peña, que viene de una buena temporada en AA de los Filis, Randy Guzmán, seleccionado en el pasado Draft de Novatos, y Francisco Urbáez que fue adquirido el martes en cambio y debutó el miércoles en un partido de pretemporada.

A parte de los ya mencionados, entre los lanzadores que se han integrado están José Adames, el zurdo Grégory Louis y los derechos Anderson Bidó, Jesús Liranzo Valentín Linares.

Los Toros esperan más integraciones de su núcleo de jugadores a partir de la próxima semana, donde tendrán cuatro partidos más de pretemporada.