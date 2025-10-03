Los Mets despiden a la mayor parte del cuerpo técnico tras frustrante temporada

Carlos Mendoza lleva dos temporadas al frente de los Mets de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Los Mets de Nueva York fueron el mejor equipo del béisbol a dos meses de iniciada la temporada regular. Para el último día, se encontraban fuera de la competencia por los playoffs de la Liga Nacional.

Aunque los Mets retienen al mánager Carlos Mendoza, su cuerpo técnico será significativamente diferente en 2026.

Los Mets anunciaron el viernes que el coach de pitcheo Jeremy Hefner, los entrenadores de bateo Jeremy Barnes y Eric Chávez, así como el coach de tercera base Mike Sarbaugh, no regresarán. Además, el coach de banca John Gibbons renunció y el entrenador de receptores Glenn Sherlock se retiró, según la organización.

Por otro lado, el entrenador de primera base Antoan Richardson, el entrenador de estrategia Danny Barnes y el asistente de entrenador Rafael Fernández regresarán la próxima temporada.

Los Mets también anunciaron que el entrenador asistente de lanzadores Desi Druschel y el entrenador de bullpen José Rosado tienen permiso para hablar con otros equipos, "en espera de la selección de un nuevo entrenador de lanzadores".

Los Mets comenzaron la temporada 2025 con un récord de 45-24 antes de registrar un desalentador récord de 38-55 en sus últimos 93 juegos, cayendo a un final de 83-79 que los dejó en un distante segundo lugar en la División Este de la Liga Nacional y fuera de los playoffs, una temporada después de su alentadora trayectoria hacia la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El estatus de Mendosa

Mendoza es el primer mánager de los Mets en llegar a su tercera temporada desde Terry Collins, cuya trayectoria de siete temporadas abarcó de 2011 a 2017 e incluyó la primera aparición del club en la Serie Mundial en 15 años. Después de que pareciera que la mágica racha de playoffs de la temporada pasada se extendía a la perfección a esta temporada, los Mets se desplomaron, con notables dificultades para prevenir carreras y terminando en el puesto 18 en efectividad.

El presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, calificó la temporada como "tremendamente decepcionante", pero mantiene su confianza en Mendoza.

"Carlos posee las mismas cualidades y cualidades en las que confiaba cuando lo contratamos hace dos años", declaró Stearns el lunes, según The Athletic. "A lo largo de su trayectoria aquí, lo ha demostrado. Sigo creyendo que es un muy buen entrenador".

Mendoza ha acumulado un récord de 172-152 durante sus dos temporadas en Nueva York.