Cristopher Sánchez ha ponchado a Ohtani cinco veces en seis turnos; Gil y Peralta también lanzan hoy

Cristopher Sánchez, se medirá de nuevo a Shohei Ohtani. ( FUENTE EXTERNA. )

Las cuatro series divisionales comienzan este sábado, con enfrentamientos entre equipos con mucha tradición en Grandes Ligas, pero también con grandes estrellas que buscan seguir avanzando en la postemporada.

De todos, sobresale la de Dodgers y Filis, que comienza en Filadelfia a las 6:30 pm.

El lanzador dominicano Christopher Sánchez (13-5, 2.50), es el que subirá al montículo contra los Dodgers, buscando empezar con buen pie la serie ante los campeones del mundo.

Sánchez tuvo una salida en la postemporada de 2023, y otra el año pasado (ambas con los Filis), y su récord en playoffs es de 0-0 con 3.68 de efectividad.

Contra los Dodgers, Sánchez tuvo dos salidas, en ninguna de ellas pudo quedarse con la decisión del partido, aunque los Filis ganaron ambos encuentros. En la primera presentación, Sánchez trabajó en 5.2 entradas, permitió seis hits y cuatro carreras pero ponchó a nueve, en un triunfo de Filadelfia 8-7.

La segunda fue recientemente, el 16 de septiembre, cuando el dominicano laboró durante siete innings, volvió a permitir cuatro vueltas, ponchó a seis, y los Filis volvieron a ganar 9-6.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/04/schwellenbach-frustra-a-ohtani-y-bravos-doblegan-a-dodgers-fbfc7dd3.jpg Ohtani no ha podido batearle a Sánchez este año. (FUENTE EXTERNA.)

Enfrentamientos con la alineación

El oriundo de La Romana, ha tenido buenos resultados contra algunos jugadores de los Dodgers, aunque contra otros la historia no ha sido la misma.

Por ejemplo en este 2025, contra Shohei Ohtani, el lanzador criollo en seis turnos, lo ha ponchado en cinco ocasiones. El otro turno que el japonés no le falló, fue un sencillo.

En el caso de Freddie Freeman, Sánchez lo ha sacado de out, las tres veces que lo enfrentó.

Sin embargo, su compatriota Teoscar Hernández ha sido su verdugo en la alineación angelina, ya que ha sido el que mejor le ha bateado, con tres hits en seis turnos, dos jonrones y cuatro empujadas.

En cuanto al montículo, los Filis también tienen al venezolano Ranger Suárez, al peruano Jesús Luzardo, seguido de Aaron Nola y el conocido en Los Ángeles, Walker Buehler, además del mexicano Taijuan Walker y de la seguridad que les brinda el cerrador dominicano Jhoan Durán.

Los Dodgers, aunque tuvieron que utilizar a Blake Snell y al japonés Yoshinobu Yamamoto, contarán con la primera presentación de Ohtani como lanzador en la postemporada, a quien podrían seguir Tyler Glasnow y Clayton Kershaw.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/04/freddy-peralta-silencio-a-los-cubs-y-llego-a-15-triunfos-45e09897-44566d62.jpg Freddy Peralta, el as de la rotación de los Cerveceros. (FUENTE EXTERNA.)

Peralta busca primera victoria

En el primer partido de la jornada, los Cubs visitan a los Cerveceros en un choque que inicia a las 2 pm.

Por Milwaukee, Freddy Peralta estará buscando su primera victoria en postemporada. Esta es la sexta ocasión en la que Peralta se presenta en los playoffs, y en seis partidos (tres de ellos aperturas), tiene marca de 0-0 y 4.00 de efectividad. Contra los Cubs este año, en tres salidas tuvo récord de 3-1, 3.43, en 21 entradas, permitió 11 hits, 8 carreras limpias y abanicó a 22.

Los Cerveceros (97) fue el equipo con más victorias en la temporada regular, encabezados por Peralta (17), que fue el líder en triunfos de la Liga Nacional. Con el respaldo de los bates de Christian Yelich y de los venezolanos Jackson Chourio y William Contreras, busca llevar la victoria a Milwaukee en el American Family Field, donde lograron sus mejores resultados en la campaña.

Con Michael Busch, Pete Crow-Armstrong y Seiya Suzuki en un buen momento al bate, tras derrotar a los Padres de San Diego, los Cachorros van a plantarles la batalla a los Cerveceros, a quienes vencieron 7-6 en su serie particular.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/04/luis-gil111-7375914d-438917e1.jpg El dirigente de los Yankees le dio el voto de confianza a Luis Gil para que iniciara contra Toronto. (FUENTE EXTERNA)

Gil va por los Yankees

El dominicano Luis Gil recibió la pelota de parte del dirigente Aaron Boone para abrir la serie divisional contra los Blue Jays, en partido que inicia a las 4pm.

Gil solamente enfrentó a Toronto en una ocasión, el seis de septiembre, y en seis entradas solo permitió tres hits, una carrera, aunque dio cuatro boletos, y solo ponchó a uno, pero se quedó con la victoria.

La competencia entre Azulejos y Yanquis por el titulo divisional tuvo que esperar hasta el último juego de la serie regular y ahora vuelven a cruzarse con la misión de eliminarse mutuamente.

En ese objetivo, el dominicano Vladimir Guerrero, quien a inicios de este año firmó una extensión de 500 millones de dólares con los Azulejos, tendrá la responsabilidad de colocarlos en posición de eliminar a unos Yanquis que apostarán porque Aaron Judge comience a batear con el mismo poder que lo hace en la serie regular.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/04/ap25145664149335-6098c30d-90fdb738.jpg Luis Castillo está señalado para abrir por Seattle en el segundo partido de la serie, mañana domingo.

Serie de pura ofensiva

Marineros y Tigres, inician sus hostilidades a las 8:38 pm

La presencia de Tarik Skubal, Jack Flaherty, el venezolano Keider Montero y Will Vest con los Tigres, y la del dominicano Luis Castillo, George Kirby, Bryan Woo y Logan Gilbert, junto al cerrador mexicano Andrés Muñoz en los Marineros, propone una serie de gran calidad en cuanto al pitcheo, lo que sería un indicativo de que quien aproveche mejor las oportunidades ofensivas, saldrá victorioso.

Los Marineros dependerán de Cal Raleigh, quien lidero las mayores con 60 jonrones y se hace acompañar de los dominicanos Julio Rodríguez y Jorge Polanco, el cubano Randy Arozarena y el venezolano Eugenio Suárez.

Por su parte, los Tigres no cuentan con el poder ofensivo de los Marineros, pero buscarán combinar la versatilidad de hombres como Riley Greene, el venezolano Gleyber Torres, el puertorriqueño Javier Báez y el bate oportuno del dominicano Wenceel Pérez, para llevar hasta el plato las vueltas que les aseguren la victoria.