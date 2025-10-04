Luis Urueta se integra a los entrenamientos de las Águilas Cibaeñas

El colombiano Luis "Pipe" Urueta asumió su función como mánager de las Águilas Cibaeñas para la temporada 2025-2026, que comienza el 15 de este mes.

Urueta llegó al país después de concluir su labor con los Rangers de Texas en las Grandes Ligas y, de inmediato, se puso al frente del conjunto, el cual lleva tres semanas de preparación.

Tras recibir un reporte del cuerpo técnico y conversar con más de 50 jugadores que conforman el campo de entrenamientos, Urueta se integró de lleno a la continuación de los trabajos.

Pipe tiene experiencia como dirigente y gerente general en la pelota criolla, donde ha sido dos veces "Mánager del Año" y ha participado en cuatro series finales.

Su marca como dirigente en el béisbol dominicano es positiva: 89 victorias y 81 derrotas, con dos coronas en su haber.

También suma dos títulos en el béisbol colombiano, donde ganó en las temporadas 2014-2015 con los Leones de Montería y en 2015-2016 con los Caimanes de Barranquilla.

Urueta fue además dirigente de la selección de Colombia en los Clásicos Mundiales de 2013 y 2017.

Tiene, además, la hazaña de ser el primer mánager colombiano en dirigir y ganar un partido en Grandes Ligas, cuando el 26 de julio de 2020 reemplazó al expulsado Torey Lovullo y asumió el control de los Arizona Diamondbacks, quienes derrotaron a los Marlins.

Trabajó con Texas en MLB

Pipe Urueta viene de trabajar en 2025 con el equipo grande de los Rangers de Texas, que terminaron en la tercera posición del Este de la Liga Americana con marca de 81-81, a tres juegos por debajo de Marineros y Astros.

En el momento de su integración a las Águilas Cibaeñas, Urueta elogió el trabajo que ha venido realizando el cuerpo técnico durante las tres semanas de entrenamientos previas a su llegada.