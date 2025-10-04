Peralta logra el triunfo para Milwaukee y Chourio sale lesionado

Freddy Peralta lanzó cinco entradas y dos tercios y logró el triunfo para los Cerveceros de Milwaukee en el arranque de la Serie Divisional ante los Cachorros de Chicago con marcador 9-3 en el American Family Park.

Jackson Chourio fue la gran figura ofensiva al conectar de 3-3 y remolcar tres carreras en los dos primeros episodios, antes de salir por una molestia en el muslo.

El joven venezolano hizo historia al convertirse en el primer jugador con tres imparables en los dos primeros innings de un juego de postemporada.

Sin embargo, su presencia para el segundo encuentro de la serie —programado para el lunes— está en duda tras resentirse del tendón de la corva derecha, una lesión que ya lo había apartado un mes durante la temporada regular.

Fuera de ese susto, todo fue alegría para Milwaukee, que tomó una cómoda ventaja de 9-1 en apenas dos entradas ante su rival divisional.

Peralta permitió dos jonrones —uno de Michael Busch y otro de Ian Happ—, mientras que Nico Hoerner agregó un cuadrangular solitario en el octavo capítulo frente a Jared Koenig.

Con nueve ponches, Peralta igualó el récord de más abanicados en un juego de postemporada para la franquicia, marca que compartían con Don Sutton, Yovani Gallardo y Brandon Woodruff.

El ambiente en el American Family Field fue claramente favorable para los Cerveceros. A diferencia de otras ocasiones en las que los fanáticos de Chicago llenan el estadio, esta vez predominó el color amarillo de las toallas ondeadas por los seguidores locales, que aprovecharon para abuchear al dirigente de los Cachorros, Craig Counsell.

Counsell, quien creció en la zona de Milwaukee y es el mánager más ganador en la historia de los Cerveceros, fue recibido con abucheos cada vez que su nombre sonó por los altavoces del estadio.

Su decisión de abrir con el zurdo Matthew Boyd, trabajando con solo tres días de descanso, no dio resultado. Boyd apenas pudo sacar dos outs en el primer episodio antes de ser sustituido.

Los Cerveceros, que habían anotado cuatro o menos carreras en sus últimos nueve juegos de la campaña regular y sumaban 2-11 en sus más recientes 13 encuentros de playoffs, explotaron con seis carreras en el primer inning, igualando su mayor producción en una entrada de postemporada en la historia del club.

Busch abrió el juego con jonrón

Busch abrió el duelo con un cuadrangular de 389 pies por el jardín derecho, pero Milwaukee respondió con tres dobles consecutivos de Chourio, Brice Turang y William Contreras.

Luego, un error de Hoerner permitió anotar otra carrera, y un sencillo productor de Blake Perkins amplió la ventaja. Chourio coronó la entrada con un imparable de dos carreras ante Michael Soroka, quien había relevado tras la corta apertura de Boyd.

Milwaukee añadió tres más en el segundo capítulo gracias a un sencillo de dos carreras de Caleb Durbin y otro infield hit de Chourio, que puso el marcador 9-1.

El relevo de Chicago, encabezado por Aaron Civale —exlanzador de los Cerveceros— y Ben Brown, contuvo la ofensiva por el resto del partido, pero el daño ya estaba hecho.