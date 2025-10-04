Video| Kirk y Guerrero Jr. guían a los Azulejos a su primera victoria de postemporada desde 2016

El mexicano Alejandro Kirk protagonizó la ofensiva con dos jonrones solitarios, mientras que Vladimir Guerrero Jr., el dominicano-canadiense, también brilló con el bate, y los Blue Jays de Toronto pusieron fin a una larga sequía de postemporada al derrotar el sábado 10-1 a los Yankees de Nueva York.

Los Azulejos se impusieron ante los Yanquis en el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana pautada al mejor de cinco encuentros.

Nathan Lukes aportó dos imparables, tres carreras impulsadas y una espectacular jugada defensiva, en tanto que el venezolano Andrés Giménez sumó dos hits y dos remolcadas para los campeones del Este de la Liga Americana, que descargaron 14 indiscutibles y rompieron una racha de siete derrotas consecutivas en playoffs.

La última victoria de Toronto en postemporada se remontaba al Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2016, cuando vencieron a Cleveland antes de caer en cinco encuentros.

Desde entonces, los Blue Jays habían sido eliminados en tres ocasiones seguidas en rondas de comodines: por Tampa Bay en 2020, Seattle en 2022 y Minnesota en 2023.

El abridor Kevin Gausman (1-0) cumplió con una sólida labor, al permitir una carrera y cuatro hits en cinco entradas y dos tercios, con dos boletos y tres ponches, para apuntarse el triunfo.

Toronto mantuvo su dominio como local frente a los Yankees, a quienes ha derrotado en siete de los ocho enfrentamientos disputados esta temporada en el Rogers Centre.

Los Blue Jays terminaron con el mejor récord como locales en la Liga Americana (54-27) durante la campaña regular.

Los latinos

Por Nueva York, el derecho dominicano Luis Gil (0-1), Novato del Año de la Liga Americana en 2024, fue castigado temprano en su tercera apertura de postemporada, al tolerar dos carreras y cuatro imparables en apenas dos entradas y dos tercios. No otorgó boletos y ponchó a dos.

Por los Blue Jays, el venezolano Anthony Santander se fue de 3-1