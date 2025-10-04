Video | Teoscar Hernández rescata a los Dodgers con un jonrón decisivo en Filadelfia

En una noche que parecía complicarse para los campeones reinantes, el dominicano Teoscar Hernández apareció con un batazo de poder y oportunidad. Su jonrón de tres carreras en la séptima entrada impulsó a los Dodgers de Los Ángeles a una victoria 5-3 sobre los Filis de Filadelfia, dándole a su equipo la ventaja en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

El estacazo de Hernández, un sólido batazo ante el zurdo Matt Strahm, borró la desventaja y silenció el bullicioso Citizens Bank Park. La pelota viajó con autoridad entre los jardines derecho y central, impulsando a Will Smith y Andy Pagés, para voltear el marcador y sellar el triunfo angelino.

"Solo buscaba un buen pitcheo para hacer contacto fuerte", dijo Hernández tras el partido. "En juegos como este, hay que aprovechar las pocas oportunidades que se presentan".

Hasta ese momento, la noche había sido difícil para Shohei Ohtani, quien se ponchó cuatro veces en el plato, incluyendo una ocasión con dos corredores en base y sin outs en ese mismo séptimo inning. Sin embargo, el japonés logró redimirse desde el montículo.

Ohtani en el box

En su primera apertura de postemporada como lanzador, Ohtani se recompuso tras una segunda entrada complicada en la que permitió tres carreras. Luego ajustó su comando y mostró su mejor versión, completando seis innings con nueve ponches, tres imparables y una sola base por bolas.

El bullpen de los Dodgers también respondió en los momentos de presión. Alex Vesia salió del apuro en el octavo episodio al retirar al emergente panameño Edmundo Sosa con las bases llenas, mientras que el japonés Roki Sasaki lanzó una novena entrada perfecta para asegurar su primer salvamento en Grandes Ligas.

Sánchez lució bien

Por Filadelfia, el abridor dominicano Cristopher Sánchez lució dominante durante cinco entradas y dos tercios, en las que permitió dos carreras y ponchó a ocho, incluyendo tres veces a Ohtani. Su labor, sin embargo, no fue respaldada por el relevo.

Enrique "Kiké" Hernández contribuyó con un doble de dos carreras en el sexto inning para iniciar la remontada, mientras que el cubano Andy Pagés añadió un hit y una anotada.

El segundo juego de la serie se disputará el lunes en Filadelfia, donde los Dodgers buscarán colocarse a un paso de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.