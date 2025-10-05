Dos jonrones de Polanco y un doble remolcador de J-Rod logran que Seattle empate serie ante Detroit

Julio Rodríguez reacciona luego de conectar el doble remolcador que fue decisivo para la victoria de Seattle. ( FUENTE EXTERNA. )

Un par de cuadrangulares solitarios de Jorge Polanco, y un doble remolcador de Julio Rodríguez en la octava entrada para quebrar un empate a dos vueltas, fueron los batazos determinantes para el triunfo 3-2 de los Marineros de Seattle sobre los Tigres de Detroit.

Ahora la serie divisional está empatada a una victoria por bando, y se traslada a Detroit para el tercer juego que será el martes a las 4:08 pm.

El partido se planteaba como un duelo de pitcheo entre el dominicano Luis Castillo de Seattle contra el estelarísimo lanzador de Detroit, Tarik Skubal. El pitcher norteamericano se había mostrado imbateable en su última salida de postemporada contra Cleveland, en la que en en 7.2 entradas, había permitido solo una carrera y había ponchado 14, récord personal.

Pero los Marineros no se intimidaron con Skubal, y el primero en castigarlo fue el dominicano Jorge Polanco, quien en la parte baja del cuarto episodio, pegó un cuadrangular para poner en ventaja a los Marineros 1-0.

Jorge Polanco - Seattle Mariners (1)* pic.twitter.com/72FosfHa8W — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) October 6, 2025

Luego en el sexto inning, y al mismo Skubal, el intermedista quisqueyano volvió a descargar otro cuadrangular, para ampliar la ventaja 2-0 de Seattle.

Jorge Polanco - Seattle Mariners (2)*

pic.twitter.com/QuhWigTbvl — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) October 6, 2025

Luis Castillo solo permitió un hit en 4.2 entradas, pero como otorgó cuatro boletos fue removido del montículo y los relevistas Gabe Speier y Edward Bazardo limitaron a los bates de Detroit a solo un hit, hasta que llegó la octava entrada. Matt Brash se hizo cargo del pitching box en ese inning, y permitió que se embasaran dos Tigres.

Spencer Torkleson metió un doble hacia el jardín derecho y trajo a al plato el empate a dos vueltas en las piernas de Gleyber Torres y Riley Greene.

Julio decide

En la parte baja del octavo, el receptor Cal Raleigh pegó doble con un out, y de inmediato fue remolcado por el quisqueyano Julio Rodríguez que mandó un splitter a 85 mph del relevista Kyle Finnegan hacia el jardín izquierdo, para poner las acciones 3-2 en favor de los Marineros.

El cerrador mexicano Andrés Muñoz terminó de manera impecable el noveno, y de esa manera Seattle ganó su primer partido de postemporada en casa, desde 2001.

Por los Marineros, Luis Castillo lanzó 4.2 IP, 1 H, 4 BB, 3P. Jorge Polanco de 4-3, 2 CA, 2 CE. Julio Rodríguez de 4-1, 1 CE.

Por Detroit, Wenceel Pérez de 2-0.