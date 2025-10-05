Video | Detroit toma ventaja con un batazo clave de McKinstry en entradas extras

Los Tigres de Detroit volvieron a mostrar su resiliencia en octubre. Un sencillo de Zach McKinstry con dos outs en la undécima entrada impulsó la carrera del desempate y le dio a los Tigres una valiosa victoria 3-2 sobre los Marineros de Seattle, en el primer juego de la Serie Divisional.

El héroe del encuentro aprovechó un sinker de 99.6 mph del relevista dominicano Carlos Vargas y conectó de línea por el centro del terreno, permitiendo que Spencer Torkelson anotara desde la segunda base. Torkelson había iniciado el episodio con una base por bolas y avanzó por un lanzamiento descontrolado, antes de anotar la carrera decisiva.

Detroit tomó la ventaja inicial en el quinto inning gracias a un cuadrangular de Kerry Carpenter, que remolcó dos carreras y dio esperanzas a un equipo que sobrevivió un final de temporada turbulento para asegurar su boleto a la postemporada.

Los Tigres, que eliminaron a Cleveland en un intenso Juego 3 de la Serie de Comodines, pueden tomar una ventaja dominante de 2-0 en este enfrentamiento al mejor de cinco contra el campeón del Oeste de la Liga Americana, Seattle, con el as dominante Tarik Skubal que tomará el montículo este domingo.

Los latinos

Por los Marineros, el dominicano Julio Rodríguez fue la bujía ofensiva con tres imparables, una anotada y dos impulsadas en cinco turnos, mientras que el cubano-mexicano Randy Arozarena sumó una carrera.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres bateó de 5-1.