Vladimir Guerrero Jr. pega grand slam y Toronto se pone 2-0 en ventaja sobre Yankees

Vladimir Guerrero Jr. suelta el bate luego de conectar un soberbio cuadrangular con bases llenas. ( FUENTE EXTERNA. )

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. pegó el primer grand slam en la historia de la franquicia de Toronto en playoffs, y el novato Trey Yesavage lanzó 5.1 entradas sin permitir hits y ponchó once, en el contundente triunfo de los Blue Jays 13-7 sobre los Yankees.

Con este resultado, Toronto toma control 2-0 de la serie divisional pactada al mejor de cinco partidos, y el próximo juego será el martes a las 8:08 pm.

Vladimir Guerrero Jr. brilló una vez más contra los Yankees, conectando un grand slam y acumulando más protagonismo en momentos claves para los Blue Jays.

Vladimir Guerrero Jr. - Toronto Blue Jays (2)*

pic.twitter.com/3ZtZGoAEdX — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) October 5, 2025

Azote contra Yankees

Su bate sigue siendo una amenaza incontenible para Nueva York en los partidos importantes. En estos dos primeros juegos de la serie en total, ha bateado de 9-6 con dos jonrones y seis remolcadas.

"Me siento muy bien, les doy gracias a Dios y a los aficionados por esta energía", dijo el dominicano. "Hemos demostrado que estamos listos para esto, me siento orgulloso por el trabajo de todos mis compañeros".

Una colorida celebración del primera base terminó con una ovación de los 44,764 aficionados que se dieron cita en el Rogers Centre de Toronto.

Daulton Varsho también tuvo su momento de gloria, conectando dos jonrones. George Springer se unió a la fiesta, contribuyendo con un cuadrangular.

Los Yankees lograron cierta ofensiva, destacando Aaron Judge (2 hits, 2 carreras impulsadas) y Cody Bellinger, quien contribuyó con un hit y recibió bases por bolas.

Joya en el pitcheo

el novato Trey Yesavage brilló en su debut en la Serie Divisional de la Liga Americana. Ponchó a 11 bateadores y mantuvo a los Yankees sin hits durante 5.1entradas. Yesavage inició esta campaña en Clase A, estuvo en cuatro niveles de las ligas menores, y los 11 abanicados son un nuevo récord de Toronto para un lanzador en postemporada.

Max Fried de los Yankees, aunque fue un as durante la temporada regular, no pudo contener la ofensiva de los Blue Jays. Permitió 7 carreras en poco más de tres entradas, un comienzo brutal para las esperanzas de Nueva York.

Por los Blue Jays, Vladimir Guerrero se fue de 5-3, 4 CE, 2 CA. Seranthony Domínguez lanzó el noveno con 2 BB, 2 P.

Por los Yankees, Austin Wells de 2-0.