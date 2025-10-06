El caso Ronny Mauricio y cómo el WLA rige la pelota caribeña

Ronny Mauricio se lastimó durante la temporada 2023-2024 en un partido contra las Águilas. ( DL/FÉLIX LEÓN )

"El Winter League Agreement es altamente importante, es el documento que rige la relación entre la MLB y las ligas del Caribe. Todo el tiempo dependemos de ellos, necesitamos algo que regule las relaciones, su importancia es capital".

Quien así opina es Ricardo Ravelo, quien viene de ocupar la presidencia del Licey los últimos cuatro años y es director de la actual directiva. Ravelo cita el caso Ronny Mauricio y la lesión que sufrió en diciembre de 2023 mientras jugaba con los Tigres y se perdió todo el 2024.

Entonces, el infielder sufrió una lesión de ligamento anterior cruzado de su rodilla derecha, y el equipo azul tuvo que pagar 120 mil dólares para cubrir los gastos médicos, la porción del costo que establece el Winter League Agreement (WLA).

El acuerdo, que se estrenó en 1999, establece las relaciones entre los clubes de la MLB y los de invierno. El más reciente venció el mes pasado y no ha sido renovado puesto que la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas (MLBPA en inglés) y la oficina del comisionado no se han puesto de acuerdo.

"Si no hubiese habido un Winter League Agreement nosotros no hubiésemos tenido que pagarle nada (a los Mets), pero ellos no hubiesen dejado que los peloteros jueguen aquí. Eso es una protección, permiten jugar aquí y tienen cierta protección", explica Ravelo.

Consecuencias

El equipo mexicano Charros de Jaliscos canceló una serie de exhibición con los Leones del Escogido que sostendrían el pasado fin de semana, entre otras razones, por la ausencia del WLA, ya que en los partidos tomarían parte jugadores afiliados a la MLB. Sin un acuerdo, las ligas invernales arrancarían como está previsto (14 y 15 de octubre), pero con dificultad para incluir en sus planteles a peloteros del sistema.

El Acuerdo de la Liga Invernal también le da a MLB el poder de establecer estándares sobre árbitros, administración de la liga, instalaciones y estadios, servicios médicos y salarios de los jugadores.