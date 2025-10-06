Lidom: la temporada comienza el 15 de octubre con duelo entre Escogido y Licey

Enfrentamiento entre los Tigres del Licey y Leones del Escogido en la gran final de la temporada 2023-2024 de la Lidom. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN )

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) anunció que la temporada Otoño-Invernal 2025-2026 se inaugurará el miércoles 15 de octubre, con tres partidos programados en Santo Domingo, Santiago y San Pedro de Macorís.

El calendario oficial establece que el partido inaugural enfrentará a los Leones del Escogido y Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal a las 7:30 de la noche, en una nueva edición del clásico capitalino que tradicionalmente marca el inicio del béisbol invernal.

Miércoles 15 de octubre (inaugural)

Escogido vs. Licey — Estadio Quisqueya Juan Marichal, 7:30 p. m. (Santo Domingo)

Gigantes del Cibao vs. Águilas Cibaeñas — Estadio Cibao, 7:30 p. m. (Santiago)

Toros del Este vs. Estrellas Orientales — Estadio Tetelo Vargas, 7:30 p. m. (San Pedro de Macorís)

Las acciones continuarán el jueves 16 de octubre, cuando las Estrellas Orientales se enfrenten al Escogido en el Quisqueya a las 7:15 p. m., los Leones visiten a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier a las 7:00 p. m., y las Águilas Cibaeñas reciban a los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli de La Romana a las 7:30 p. m.

El primer fin de semana de temporada ofrecerá una cartelera completa para los fanáticos. El viernes 17, los Gigantes visitarán al Escogido en Santo Domingo, los Toros jugarán ante las Águilas en Santiago y el Escogido enfrentará a las Estrellas en San Pedro de Macorís, todos a las 7:30 de la noche.

El sábado 18 habrá jornada extendida: el Licey y el Escogido volverán a enfrentarse en el Quisqueya a las 4:00 de la tarde; las Águilas chocarán con los Gigantes en San Francisco de Macorís a las 5:00 p. m.; y las Estrellas Orientales se medirán a los Toros del Este en La Romana a las 7:30 p. m.

El domingo 19 continuará la actividad con tres encuentros diurnos: Toros-Escogido en Santo Domingo y Leones-Águilas en Santiago, ambos a las 4:00 de la tarde, mientras que Gigantes y Estrellas jugarán en San Pedro de Macorís a las 5:00 p. m.

La jornada del lunes 20 será de descanso general, y el torneo se reanudará el martes 21 con enfrentamientos entre Toros del Este y Licey en el Quisqueya, Escogido y Gigantes en el Julián Javier, y Águilas-Estrellas en La Romana.

El miércoles 22 cerrará la primera semana de competencia con Gigantes del Cibao vs. Escogido en Santo Domingo (7:15 p. m.), Estrellas Orientales vs. Águilas Cibaeñas en Santiago (7:30 p. m.) y Leones del Escogido vs. Toros del Este en La Romana (7:30 p. m.).

La temporada 2025-2026 contará con la participación de los seis equipos tradicionales: Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas, Leones del Escogido, Gigantes del Cibao, Estrellas Orientales y Toros del Este, que competirán en una serie regular de 50 partidos por conjunto, seguida del Round Robin semifinal y la Serie Final que coronará al campeón nacional y representante dominicano en la Serie del Caribe 2026.

La ceremonia inaugural oficial se realizará en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, donde Lidom tiene previsto rendir homenaje a figuras destacadas del béisbol nacional, antes del primer lanzamiento que marcará el inicio formal de la nueva campaña invernal.